Доха, 29 июня, 2017, 21:58 — ИА Регнум. Доха готова к переговорам со странами ближневосточного региона, заявил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, выступая в Вашингтоне.

Francisco Anzola Доха, столица Катара

По словам Аль Тани, Катар стремится разрешить сложившийся кризис путём переговоров с соседями. Доха желает обсудить с ними все вопросы безопасности и сохранения региональной стабильности.

При этом министр иностранных дел Катара подчеркнул, что в ходе визита в Вашингтон он уже обсудил с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном возможные перспективы разрешения дипломатического кризиса.

Кроме того, Аль Тани отметил, что Доха не видит иного пути урегулирования конфликта, кроме политического.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и покровительстве экстремистской идеологии. Позднее их примеру последовали власти Коморских островов, Ливии, Йемена, Мальдив и Мавритании.