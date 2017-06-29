Вашингтон, 29 июня, 2017, 21:57 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в кулуарах саммита G20 в Германии на следующей неделе, заявил советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, 29 июня сообщает Reuters.

G20.org G20 в 2017

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Макмастер отметил, что на данный момент повестка переговоров двух лидеров не выработана, формат первой встречи Трампа и Путина находится на стадии подготовки.

Напомним, первые переговоры двух лидеров состоялись в январе текущего года, после инаугурации Трампа. Собеседники обсудили по телефону актуальные вопросы международной политики.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на полях саммита G20 может состояться встреча Путина и Трампа, однако заявления для прессы после переговоров не предусмотрены.

Двенадцатый саммит G20 пройдет в немецком Гамбурге с 7 по 8 июля. Ожидается участие около 10 тыс. делегатов и журналистов. Предыдущий саммит проходил в сентябре 2016 года в китайском Ханчжоу.