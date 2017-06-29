Вашингтон, 29 июня, 2017, 21:21 — ИА Регнум. Какие вопросы будут обсуждать главы двух государств, при этом не сообщалось.

G20.org G20 в 2017

Как сообщало, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что личный контакт между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в рамках саммита G20 вполне возможен.

Тем не менее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщал, что конкретной подготовки по встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не ведётся.

Международный саммит G20 будет проходить в Гамбурге 7 и 8 июля.