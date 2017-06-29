Москва, 29 июня, 2017, 21:03 — ИА Регнум. «Наши народы больше всех пострадали от фашизма в годы Второй мировой войны. Совершенно недопустимы случаи осквернения памятников солдатам, отдавшим жизнь в борьбе с нацизмом, а тем более законодательное оправдание этих преступных действий», — заявил Володин.

sfu Мавзолей советских воинов в Варшаве

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На встрече в Госдуме, состоявшейся в рамках официального визита председателя Кнессета Израиля в Россию, Володин обратил внимание израильской делегации на случаи уничтожения в Европе мемориалов воинам-освободителям. Спикеры обсудили принятую Сеймом Польши поправку в закон, позволяющую сносить памятники Советским солдатам.

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Председатели парламентов договорились о подготовке совместного заявления, осуждающего такие действия. Обращение планируется направить в парламенты стран Европы и межпарламентские организации.