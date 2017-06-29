Москва, 29 июня, 2017, 20:59 — ИА Регнум. РФ необходимо показывать готовность защищать свои интересы, считает член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Об этом он заявил 29 июня в эфире программы «Первая студия» на Первом канале, где обсуждались попытки навязать России чужие сценарии на мировой арене.

Mil.ru Российская авиация на сирийском аэродроме

«История показывает, что попытки вмешательства во внутренние дела есть и будут, Да, собственно, они никогда не скрывались, это глобальное соперничество, глобальное противостояние… Самое главное лекарство от болезни — знать, что такое явление есть, понимать, что нас, сильных, эффективных, с ядерным оружием и нашими ресурсами никто в мировой конкуренции не ждёт, что с нами будут вести борьбу», — подчеркнул политик.

Отвечая на вопрос ведущего, что делать с попытками бесцеремонного вмешательства во внутренние дела РФ, Олег Морозов отметил:

«Во-первых, чётко знать, где наши интересы, предъявлять всему миру, что у нас такие интересы есть (в том числе, и в Сирии), защищать эти интересы, как мы сегодня это делаем в Сирии — мы показываем, что умеем это делать».

«Надо понимать, что у нас выборы президентские меньше чем через год, и нам будут навязывать определённый сценарий этих выборов. У нас выборы по нашим процедурам, а нам будут рассказывать, что эти процедуры плохие — мы должны быть готовы к любым информационным и иным ударам, понимать, что они будут», — заявил Морозов.

Говоря о выходе России из меморандума с США по полётам над Сирией 19 июня, сенатор заявил:

«В Сирии нет ни у кого военной победы: ни у России, ни у Асада, ни у контр-Асада, ни у США. Либо мы это понимаем, и тогда вместе с американцами мы убираем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и после этого под нашим контролем в Сирии возможно политическое урегулирование, либо, если этого не происходит, консервируется то, что сегодня существует, то есть зоны влияния России, есть те зоны, где действуют террористы при подстрекательстве США, и эта ситуация будет гнить и создавать угрозу миру в течение неопределенного количества времени».

Олег Морозов предполагает, что полноценное сотрудничество с США на политической арене возможно при определённых условиях.

«Всякий раз, когда в рамках этого баланса сил мы становились слабыми, неконкурентными, с нами делали, что хотели. Когда мы сильные, с нами договариваются. Вот и всё. Поэтому мы должны быть партнёрами, с которыми они будут вынуждены договариваться», — резюмировал сенатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после уничтожения войсками коалиции самолёта, бомбившего террористов, Министерство обороны Российской Федерации прекратило взаимодействие с американской стороной в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии и потребовало тщательного расследования американским командованием инцидента с предоставлением его результатов и принятых мер.

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