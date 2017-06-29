«С РФ договариваются, пока мы сильные»
Москва, 29 июня, 2017, 20:59 — ИА Регнум. РФ необходимо показывать готовность защищать свои интересы, считает член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Об этом он заявил 29 июня в эфире программы «Первая студия» на Первом канале, где обсуждались попытки навязать России чужие сценарии на мировой арене.
«История показывает, что попытки вмешательства во внутренние дела есть и будут, Да, собственно, они никогда не скрывались, это глобальное соперничество, глобальное противостояние… Самое главное лекарство от болезни — знать, что такое явление есть, понимать, что нас, сильных, эффективных, с ядерным оружием и нашими ресурсами никто в мировой конкуренции не ждёт, что с нами будут вести борьбу», — подчеркнул политик.
Отвечая на вопрос ведущего, что делать с попытками бесцеремонного вмешательства во внутренние дела РФ, Олег Морозов отметил:
«Во-первых, чётко знать, где наши интересы, предъявлять всему миру, что у нас такие интересы есть (в том числе, и в Сирии), защищать эти интересы, как мы сегодня это делаем в Сирии — мы показываем, что умеем это делать».
«Надо понимать, что у нас выборы президентские меньше чем через год, и нам будут навязывать определённый сценарий этих выборов. У нас выборы по нашим процедурам, а нам будут рассказывать, что эти процедуры плохие — мы должны быть готовы к любым информационным и иным ударам, понимать, что они будут», — заявил Морозов.
Говоря о выходе России из меморандума с США по полётам над Сирией 19 июня, сенатор заявил:
«В Сирии нет ни у кого военной победы: ни у России, ни у Асада, ни у контр-Асада, ни у США. Либо мы это понимаем, и тогда вместе с американцами мы убираем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и после этого под нашим контролем в Сирии возможно политическое урегулирование, либо, если этого не происходит, консервируется то, что сегодня существует, то есть зоны влияния России, есть те зоны, где действуют террористы при подстрекательстве США, и эта ситуация будет гнить и создавать угрозу миру в течение неопределенного количества времени».
Олег Морозов предполагает, что полноценное сотрудничество с США на политической арене возможно при определённых условиях.
«Всякий раз, когда в рамках этого баланса сил мы становились слабыми, неконкурентными, с нами делали, что хотели. Когда мы сильные, с нами договариваются. Вот и всё. Поэтому мы должны быть партнёрами, с которыми они будут вынуждены договариваться», — резюмировал сенатор.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после уничтожения войсками коалиции самолёта, бомбившего террористов, Министерство обороны Российской Федерации прекратило взаимодействие с американской стороной в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии и потребовало тщательного расследования американским командованием инцидента с предоставлением его результатов и принятых мер.
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