Донецк, 29 июня, 2017, 21:02 — ИА Регнум. По данным Минобороны Донецкой народной, от взрыва в центре Донецка никто не пострадал.

Vdonetske.info Донецкий Государственный Университет Экономики и Торговли

Уточняется, что взрыв раздался в актовом зале Донецкого университета торговли. В момент происшествия там никого не было, поэтому всё ограничилось разрушением части конструкций здания

Тем не менее в ДНР этот взрыв расценивают как диверсию, направленную против республиканской системы образования.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка в Донбассе продолжает оставаться напряженной. По данным Минобороны ДНР, только за 28 июня украинские силовики 31 раз нарушили режим прекращения огня.