Лондон, 1 июля, 2017, 17:02 — ИА Регнум. Вот уже год, как граждане Великобритании, разделившись почти поровну, но с небольшим перевесом, проголосовали за выход их страны из Евросоюза. Много воды утекло с тех пор, и вот уже позиции консервативной партии, партии евроскептиков, значительно ослабли: надежды на досрочные выборы не оправдались, тори не получили конституционного большинства, а в ЕС уже пошли разговоры о том, что не передумает ли Туманный Альбион? Не откажется ли от принятого под эмоциями решения? Не проведет ли повторный референдум, который даст уже другой результат? Ситуацию анализирует постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Тереза Мэй продолжала настойчиво повторять, что «Брексит означает брексит», то есть выходим — значит выходим. В начале этого года она заявила и о намерении вывести Британию из общего рынка стран ЕС и таможенного союза, причем сохранив для товаров из объединенного королевства возможность свободного перемещения внутри ЕС, минуя таможенные пошлины и пограничные барьеры. Конечно, подобный поворот событий сулил Лондону исключительно преимущества без каких-либо потерь.

Проблема в том, что Брюссель, чье согласие на подобную авантюру далеко не гарантировано, не доволен позицией Британии в отношении миграции. Британия не довольна свободным передвижением дешевой рабочей силы через границы, что нарушает одну из свобод, на которых строится ЕС. Впрочем, Мэй уточняет, что в ее планы не входить закрывать границу для иностранцев вообще, а только ограничить численность въезжающих.

Плюс, ЕС требует от Британии огромных отступных, а экономика страны находится в щепетильном положении. С одной стороны, по итогам 2016 г. зафиксирован рост ВВП на 2% по сравнению с 2015 г. Вместе с тем, не стоит переоценивать этот факт, потому что фунт как раз значительно снизился по отношению к доллару и евро, и реальные доходы британцев де-юро остались прежними, а де-факто упали по сравнению с Европой. Кроме того, инфляция опережает рост доходов. Как бы то ни было, пока что все говорит о том, что переговоры по выходу будут долгими. И, возможно, очень.

Подробности узнайте здесь: Годовщина Brexit: выхода нет!

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