Брюссель, 29 июня, 2017, 20:57 — ИА Регнум. Очередная встреча президента США Дональда Трампа и остальных лидеров стран-членов НАТО состоится следующим летом, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, 29 июня сообщает Associated Press.

Nicolas Raymond НАТО

Точная дата саммита НАТО пока не определена, однако он должен состояться в июле 2018 года в столице Бельгии, заявил Столтенберг.

Напомним, встречи стран-участниц НАТО на высшем уровне обычно проходят каждые два года. Предыдущий саммит НАТО прошел в прошлом месяце в Брюсселе.

Трамп в очередной раз напомнил, что до сих пор 24 из 28 стран-участниц военного блока не увеличили расходы на оборону до 2% ВВП, хотя данное решение было принято еще в 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе.