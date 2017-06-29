Коломна, Московская область, 29 июня, 2017, 20:39 — ИА Регнум. Военной присяге, или, как её называли в 1920-е годы, Формуле торжественного обещания, остались верны красноармейцы караульной команды 154-го Архангельского полка 18-й Ярославской стрелковой дивизии, заступившие 28 июня 1922 года на охрану склада взрывчатых веществ на окраине подмосковной Коломны.

Yamoskva.com Красноармеец, Музей Вооруженных Сил, Шадр, 1934

В 19:30 в одном из складских бараков прогремел мощный взрыв, начался сильный пожар. Пачки снарядов и тучи осколков разлетались на версту вокруг. Взрывной волной вышибло входные двери с петлями у пороховых погребов, расположенных поблизости, однако часовые продолжили нести свою службу. Красноармейцы, охранявшие склад боеприпасов, были обожжены, некоторые ранены. Одного из караульных, 22-летнего Прокофия Чернышева уговаривал покинуть свой пост член уездного комитета партии, но боец отказался покинуть пост до прибытия начальника гарнизона — и погиб.

Снять караульных с постов могли только начальник гарнизона или начальник караула. Однако начальник караула был контужен, а начальник гарнизона не смог приблизиться к складам до утра из-за взрывов. Лишь на рассвете появилась возможность подойти к складам и оказать помощь обожжённым и раненым часовым.

Подвиг красноармейцев, показавших пример исключительного мужества, был подробно описан в приказе войскам Московского военного округа. Приказами РВСР в 1922 году Прокофий Чернышёв, погибший при исполнении служебного долга, и Герасим Щекочихин были награждены орденом Красного Знамени. Именем Чернышёва, уроженца села Абашево Наровчатовского уезда Пензенской губернии, были названы площадь и военные казармы в Москве, улица в городе Спасск Пензенской губернии, улица и школа в родном селе Абашево, военный клуб и библиотека при этом клубе в Коломне.

В связи с этой незаслуженно забытой историей коломенский краевед Татьяна Ермакова напомнила корреспонденту ИА REGNUM о рассказе «Честное слово» Алексея Пантелеева, который в начальной школе читали все советские дети. Мальчика лет семи-восьми ребята постарше, играя в войну, поставили охранять «пороховой склад», убежали и забыли про него. Но поскольку он дал им честное слово, то не мог уйти с караула даже по просьбе прохожего, заметившего его уже в темноте. Только военный, и только начальник может снять часового. Прохожий поторопился найти такого военного начальника, который и приказал юному «сержанту» оставить пост. «Если дал честное слово, так надо стоять, чтобы ни случилось — хоть лопни. А игра это или не игра — всё равно». Недосказанность, и даже какой-то намек на действительность слышится и в этих словах: «Мальчик, у которого такая сильная воля и такое крепкое слово, не испугается темноты, не испугается хулиганов, не испугается и более страшных вещей».

Рассказ «Честное слово» был опубликован в первые дни войны в июне 1941 года в журнале ЦК ВЛКСМ для пионеров и школьников «Костёр». Как вспоминал позже Пантелеев (настоящее имя — Алексей Иванович Еремеев), рассказ был написан по просьбе редактора, а в его основу легли личные детские воспоминания писателя. Однако весьма вероятно, что Пантелеев был знаком с историей о красноармейцах из Коломны, потому что подвиг часовых был в то время широко известен. О подвиге Прокофия Чернышёва рассказывали агитаторы на фронтах Великой Отечественной войны, поддерживая дух солдат. При этом литературных произведений о караульных, выполнивших с честью военную присягу и не покинувших свои посты, написано не было. Широкой огласке этот подвиг могли не предавать по той причине, что склады боеприпасов оставались на прежнем месте, а в Коломне продолжали выпуск военной продукции, полагает Ермакова.

Только после Великой Отечественной войны, когда миновала опасность, о подвиге часовых Чернышёва и Щекочихина, совершённом на окраине Коломны, заговорили вновь. К 30-летию подвига красноармейцев Воениздатом были выпущены плакаты по картинам известного советского художника Л.Ф. Голованова. Военные казармы в Москве до сих пор носят имя Прокофия Чернышёва. Сейчас в них находится 1-й отдельный стрелковый полк, которому 16 апреля 2013 года Указом президента Российской Федерации В.В. Путина в целях возрождения славных воинских исторических традиций присвоено почетное наименование «Семёновский». Этот полк славится особым уважением к традициям воинской дисциплины и высоким уровнем патриотического воспитания.

К сожалению, в самой Коломне имена этих героев никак не увековечены. Имя Чернышёва носила одна из городских библиотек, в 90-е годы канувшая в небытие как непрофильный актив завода «Текстильмаш». Летом 2017 года подвигу исполняется 95 лет. Но даже там, где он был совершён, остаётся всё меньше тех, кто о нём помнит.

Напомнить о подвиге часовых и установить на месте гибели Прокофия Чернышёва памятный знак коломенцы предложили в ходе историко-просветительского марафона «Моя история — моя Россия», который проводит подмосковное отделение Общероссийского народного фронта. На встрече с активом ОНФ и городской молодёжью в Музее боевой славы 20 апреля 2017 года представители администрации городского округа Коломна заинтересовались докладом Ермаковой, поддержали её инициативу и согласились с необходимостью увековечить подвиг Чернышёва. Выявление таких местных культурных символов в городах и районах Подмосковья — одна из главных целей марафона.

Пока же, не дожидаясь действий со стороны органов местного самоуправления, Татьяна Ермакова подготовила заявление в Главное управление культурного наследия Московской области о включении достопримечательного места «Военное поле» на окраине Коломны, где располагался склад, в единый государственный реестр объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Главное — необходимо, чтобы об этом событии знали и помнили как можно больше людей, особенно допризывников, уверена Ермакова.