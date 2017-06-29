Париж, 29 июня, 2017, 20:34 — ИА Регнум.

«Для того, чтобы реализовать свои путинские интервью (бесконечный фильм в четырех частях — так в оригинале, прим. — ИА REGNUM ) Оливер Стоун решил оставить слово за российским президентом и ни в коем случае не противоречить ему. Это очень спорно, но это сознательный выбор, — пишет журналист французского радио France Inter Бернар Гетта и предлагает читателям не сильно раздумывать над этим «странным фильмом», спросить, а кто, на самом деле, герой фильма.

Kremlin.ru Президент России В.В.Путин

Далее в статье приводится биография президента в свободной интерпретации журналиста. Владимир Путин является человеком, который в советской юности мечтал стать членом КГБ и смог реализовать свою мечту. Он был индивидуалистом, ревностным слугой государства, распад СССР привел его в администрацию Санкт-Петербурга, где он работал (не выходя из КГБ) над иностранными инвестициями.

В Санкт-Петербурге Путин проявил себя настолько хорошо в вопросе инвестиций, что его вскоре вызвали в Кремль к Борису Ельцину в те дни, когда коллективная собственность превращалась в частную собственность. Сдержанный и эффективный в работе, Путин стал любимцем влиятельных олигархов президентского окружения. Именно они определили его судьбу, когда было необходимо отставить в сторону Ельцина, теперь слишком непопулярного алкоголика. Как только Путин пришел к власти, он сразу стал народный любимцем, обещая не сдать ни миллиметра территории России, вернуть награбленное у воров и повысить зарплаты и пенсии. Скоро он стал палачом, который безжалостно подавил движение за независимость Чечни, он улучшил уровень жизни своих граждан только благодаря росту цен на нефть. Путин не захотел вкладывать деньги в будущее, он вернул награбленное, но только своим богатым друзьям.

«Владимир Путин — что угодно, но только человек государства», — утверждает автор статьи. «Любовь к свободе и этика ему не принадлежат». Средний класс от него отдалился, и если он все еще сохраняет некоторую популярность, то только потому, что он уничтожил всю оппозицию и подпитывается ностальгией по Российской империи, аннексируя Крым и используя войну в Сирии для утверждения своей власти на Ближнем Востоке. Не зря крайние правые в Европе его любят (и это взаимная любовь).

Однако, в конце статьи, после перечисления всемозможных дефектов президента России, журналист утверждает, что «Европа должна жить в дружбе с российским президентом. Это абсолютно необходимо, потому что Российская Федерация является самой большой страной в мире и занимает вторую половину европейского континента». Если было возможно подписать соглашение по безопасности и сотрудничеству с Советским Союзом, конечно, можно сделать то же самое с Россией Путина. Стоит попробовать, и это именно то, что хочет сделать Эммануэль Макрон. С другой стороны, Путину нужен Европейский Союз, особенно теперь, когда он находится в натянутых отношениях с Соединенными Штатами и не может выдержать темпы Китая. «Проблема не выяснить кем, на самом деле, является Путин, но найти с ним способ совместного проживания», — резюмирует France Inter.