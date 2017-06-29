Киев, 29 июня, 2017, 20:39 — ИА Регнум. МИД Украины выразил свою горячую благодарность Евросоюзу за шестимесячное продление санкций против России, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Горячая благодарность

Кроме слов благодарности за решение ЕС продлить до 31 января 2018 года экономические и секторальные антироссийские санкции, в сообщении подчеркивается, что данное решение обусловлено «отсутствием прогресса в осуществлении Москвой минских договорённостей».

Пока неясно, являются ли эти слова простым повтором формулировки решения Евросоюза или же свидетельствуют о том, что в МИД Украины до сих пор никто не ознакомился с текстом «Минских соглашений», в котором нет ни одного пункта, ответственность за выполнение которого лежит на России.

Тем не менее, украинское внешнеполитическое ведомство выражает надежду на неизменность позиции ЕС в вопросе антироссийских санкций.

Киев надеется, что в сентябре 2017 года будут продлены и «индивидуальные санкции против лиц в связи с действиями, которые подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины».

Стоит отметить, что президент Украины Пётр Порошенко успел поприветствовать продление антироссийских санкций раньше, чем это сделало украинское внешнеполитическое ведомство .

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня Евросоюз официально объявил о продлении экономических санкций против Российской Федерации.