Брюссель, 29 июня, 2017, 20:23 — ИА Регнум. Европейская комиссия поддержала требование Италии о задействовании портов других европейских государств для приема спасательных судов, перевозящих африканских мигрантов, чтобы снизить давление миграционного потока на Италию, говорится в заявлении Еврокомиссии, 29 июня сообщает Reuters.

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«Мы поддержим Италию в переговорах о региональном сотрудничестве в приеме судов. Мы понимаем озабоченность Италии и поддерживаем ее призыв к изменению ситуации», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

В Европейской комиссии выразили готовность предоставить Италии дополнительную финансовую помощь для размещения увеличившегося числа мигрантов.

В Брюсселе вместе с тем высказались скептически о том, что соглашение о задействовании портов других европейских государств будет достигнуто в ближайшее время, добавив, что в качестве возможных вариантов могут быть рассмотрены порты Барселоны и Марселя.

Напомним, ранее власти Италии пригрозили, что закроют свои порты для гуманитарных судов, спасающих мигрантов в Средиземном море, если ЕС откажет в помощи. В Италии заявили, что в стране больше нет мест для мигрантов.

За последние три дня было спасено более 10 тыс. человек. В текущем году число беженцев, прибывших в Италию, увеличилось примерно на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. К настоящему моменту берегов Италии достигли 82 тыс. человек.