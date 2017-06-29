Калуга, 29 июня, 2017, 20:02 — ИА Регнум. За демонстрацию симпатий к идеологии нацизма и Исламского Государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также публикацию негативных высказываний по поводу победы в Великой Отечественной войне 31-летнего жителя Калуги могут осудить на срок до пяти лет лишения свободы.

(сс) George Hodan Арест

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области по надзору за исполнением законов Николай Лабунский, обвиняемый также призывал к враждебным действиям по отношению к лицам иных национальностей.

Кроме того, он публично оскорбил государственный флаг России.

На стадии расследования обстоятельств дела обвиняемый полностью признал свою вину, заявили в прокуратуре. Теперь ему предстоит предстать перед судом сразу по трем обвинениям, включая статью 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

В прокуратуре добавили, что агрессивно критикующий ветеранов Великой Отечественной войны обвиняемый родился 9 мая — в День Победы над фашисткой Германией.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова, в 2016 году по статье 282 УК РФ за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по национальному признаку, совершенные с использованием сети интернет, в регионе к уголовной ответственности было привлечена 8 человек, а за первое полугодие 2017 года уже 11 человек.