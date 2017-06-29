Москва, 29 июня, 2017, 19:49 — ИА Регнум. Россия примет все возможные меры для защиты Виктора Агеева, захваченного в ЛНР украинскими диверсантами, заявил 29 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Globallookpress.com Вооруженные силы Луганской Народной Республики

«Могу предположить, что, безусловно, как и в отношении всех граждан России, по всей видимости, будут предприниматься меры по защите законных прав», — отметил пресс-секретарь главы российского государства.

Дмитрий Песков подчеркнул, что добровольно вступивший в ряды народной милиции ЛНР Виктор Агеев не является военнослужащим Российской армии, так как после прохождения срочной службы был уволен в запас и контракт не заключал.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко подтвердил факт захвата в плен украинскими диверсантами четверых бойцов народной милиции ЛНР, один из которых — российский доброволец Виктор Агеев.

В Минобороны РФ пояснили, что Виктор Агеев действительно служил в российских Вооруженных силах и был уволен в запас после окончания срочной службы в мае 2016 года.

«Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту является вымыслом украинских пропагандистов», — указано в официальном сообщении Минобороны РФ.