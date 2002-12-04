Ташкент, 29 июня, 2017, 20:02 — ИА Регнум. Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым 29 июня по телефону обсудили вопросы двусторонних отношений, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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Мирзиёев поздравил лидера Туркмении с 60-летним юбилеем.

Руководители двух стран обсудили реализацию достигнутых договоренностей и решений, принятых в ходе встреч на высшем уровне в марте и мае 2017 года в Туркмении. Стороны отметили развитие контактов на всех уровнях, а также активную реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Главы государств подчеркнули, что накопленный опыт взаимодействия, позволивший достичь высокого уровня стратегического партнерства, является прочной основой для реализации потенциала двустороннего сотрудничества.

«Стороны также обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной политики, представляющим взаимный интерес», — отмечает пресс-служба главы Узбекистана.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Шавкат Мирзиёев свой первый государственный визит в качестве президента Узбекистана совершил 6−7 марта в Туркмению.

В ходе визита был подписан ряд соглашений, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в различных сферах.

Объем двустороннего товарооборота между странами по итогам 2016 года составил 213 миллионов долларов.

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