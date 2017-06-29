Москва, 29 июня, 2017, 19:28 — ИА Регнум. 19−21 июня в Москве, в Гостином дворе прошел IX международный форум «Атомэкспо-2017». В этом году основной темой форума стала безопасность, экология и стабильность атомных технологий. Нынешний форум в этом году побил сразу несколько рекордов. Был обновлен рекорд посещаемости: для участия в мероприятии зарегистрировалось 6,5 тыс. делегатов из 65 стран мира, представлявшие более 650 различных компаний. 33 страны были представлены официальными правительственными делегациями.

Atomexpo.ru «Атомэкспо»

«Я считаю, что новые технологии в энергетике — это серьезный вызов для атомной энергии во всем мире, — заявил советник Атомного промышленного форума Японии Такуя Хаттори. — Сейчас в мире много реакторов находятся в стадии строительства, больше всего — в Китае, Индии и России. Я уверен, что с точки зрения глобального потепления атомная энергетика играет и должна играть важную роль».

«Еще одним важным вопросом является укрепление доверия инвесторов, — отметил эксперт. — Даже, если строительство уже началось, мы должны показать историю успеха, успешную реализацию проекта, чтобы это видела общественность. Международное сотрудничество в этой сфере необходимо и важно. Также сейчас появился новый ключевой вопрос — мы должны не только сосредоточиться на том, что происходит сейчас, а готовиться к будущему, инвестировать в технологии будущего. Здесь мне очень интересна тема опреснения воды, это очень важная технология. Атомная энергия — это очень постоянная отрасль, и я считаю крайне важно бросать вызов новым технологиям. Мы должны работать вместе на международном уровне. Сейчас пришло время не конкурировать, а сотрудничать.

Атомная энергетика и возобновляемые источники должны работать вместе, это очень важно».