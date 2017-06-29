Брюссель, 29 июня, 2017, 19:21 — ИА Регнум. По словам Столтенберга, эти меры надо принять для укрепления общего боевого потенциала НАТО.

Staff Sgt. Jacob N. Bailey, U.S. Air Force Авиация НАТО, Boeing C-17 Globemaster III

В рамках этих планов альянс собирается не только повысить мощь систем ПВО, но и нарастить число самолётов, «которые смогут действовать в хорошо обороняемых районах, в том числе там, где существует система ограничения доступа», — заявил Столтенберг.

Кроме того, также предусмотрено применение морских судов, приспособленных для противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что ранее стало известно об увеличении в 2017 году общего военного бюджета государств-членов НАТО на $25 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня представитель России в НАТО Александр Грушко охарактеризовал подобные заявления как опасную тенденцию милитаризации международных отношений, способную привести к новой гонке вооружений.

По словам Грушко, Россия не может игнорировать усиление НАТО в Восточной Европе и будет отвечать на это.