Вашингтон, 29 июня, 2017, 19:23 — ИА Регнум. В сеть выложен русскоязычный трейлер фильма «Джуманджи: Зов джунглей», который является продолжением оригинальной картины с Робином Уильямсом, ролик был опубликован 29 июня на официальном канале SonyPicturesRU.

Продолжение х/ф «Джуманджи», постер

Если поклонники оригинального фильма хотели понять, что их ждет в продолжении, то новое видео достаточно хорошо показывает задумку и стиль будущей картины.

Четверо нашкодивших подростков — два парня и две девушки, отправляются директором школы на принудительные работы по благоустройству, а именно — им поручено очистить от хлама одно из подсобных помещений.

Понятно, что работать они не очень хотят и после того, как один из них находит старинную видеоигру решают скоротать время за ней. И тут происходит невообразимое — игра в буквальном смысле затягивает их.

Больше всех везет «ботанику» — его аватаром становится не кто-нибудь, а сам Дуэйн Джонсон. Рослый и развитый чернокожий паренек становится бородатым искателем приключений в панаме (Кевин Харт), а скромная рыжеволосая девушка — кем-то вроде Лары Крофт в исполнении Анджелины Джоли (Карен Гиллан).

А вот кому не везет — так это самоуверенной малолетней блондинке и любительнице откровенных селфи — она превратится в толстенького мужичка в очках и пробковой шляпе, роль которого исполнит Джек Блэк. Поделать с этим ничего нельзя — всем им придется теперь жить по законам игры.

Напомним, премьера фильма в России состоится 28 декабря 2017 года. Ранее в интервью журналистам Джек Блэк рассказал, что в новой картине персонаж Робина Уильямса будет помогать героям разными способами, не присутствуя в кадре. Таким образом создатели фильма решили отдать дань уважения актеру, который ушел из жизни в 2014 году.