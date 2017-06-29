Донецк, 29 июня, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Так, замначальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что 28 июня ВС Украины 31 раз нарушили режим прекращения огня: «На Донецком направлении по районам восьми населенных пунктов противник выпустил 12 мин калибра 82 мм и 95 мин калибра 120 мм. При этом применялось вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. На Мариупольском направлении по районам четырех населенных пунктов противник выпустил шесть мин калибра 120 мм, применялось вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. На Горловском направлении по районам двух населенных пунктов противник применил гранатометы и стрелковое оружие».

Ministry of Defense of Ukraine Украинские танки в АТО

По словам Басурина, 28 июня бойцы «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотели спровоцировать подразделения ВСУ и ВС ДНР на взаимные обстрелы. «В результате организованной провокации, при личном участи заместителя начальника управления полиции в Донецкой области в исполнении «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из 1 батальона 72 бригады, вчера было совершено военное преступление против жителей Красногоровки и Старомихайловки… Так, в целях срыва «хлебного перемирия» украинскими силовиками были совершены обстрелы с позиций 1 омпб 72 омбр двух населенных пунктов: один на территории, подконтрольной ВСУ, а второй — на территории ДНР».

Басурин сообщил, что в Старомихайловке (ДНР) в результате «провокационного обстрела» погиб один мирный житель: «В Красногоровке пострадала гражданская инфраструктура, а в Старомихайловке убит мирный житель и разрушены домостроения по ул. Днепропетровская, 38 и ул. Шевченко, 41. Также повреждена линия электропередач и повреждена газопроводная труба газораспределительного пункта №5 в населенном пункте Ясное. Все данные о нарушениях Минских договоренностей мы передали представителям ОБСЕ и СЦКК».

В НМ ДНР проинформировали, что по факту недопущения заместителя главы СММ ОБСЕ на Украине Александра Хуга в район населенного пункта Пески командованием ВСУ проведено служебное расследование. «Командованием АТО проведено служебное расследование по факту недопущения командиром 34 омпб 57 омпбр майором Шпанко в район населенного пункта Пески заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга. Как было установлено в ходе разбирательства, командир 34 батальона не успел передислоцировать колонну танков в количестве 28 единиц, которая находилась на пути следования представителей Специальной мониторинговой миссии, в связи с чем, не пропустил Александра Хуга», — пояснил Басурин.

Он отметил, что получены данные о том, что в 130 отдельном разведывательном батальоне ВСУ, дислоцированном в районе Дзержинска, идет поиск дезертира, который покинул воинскую часть со штатным оружием. «Причиной побега стали угрозы со стороны командира роты в расправе над военнослужащим из-за личной неприязни», — подчеркнул Басурин. По его данным, командный состав 92 омбр ВСУ занимается вымогательством денежных средств у своих подчиненных: «В частности, командиры собирают с рядового состава деньги, по 50 000 гривен (1900 долларов) с подразделения, на покупку, якобы, цифровых радиостанций с усиленным шифрованием для использования на передовой. Однако, уже известно, что большая часть денег пойдет на ремонт или покупку личного автомобиля командира бригады».

Кроме того, официальный представитель Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что за минувшие сутки подразделения ВСУ девять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям ЛНР более 200 боеприпасов. «Всего по территории республики было выпущено 226 мин и снарядов», — уточнил он. По его словам, в результате обстрела бойцами первого батальона 93-й бригады ВСУ «разрушение получило одно домостроение в населенном пункте Знаменка по улице Жукова». «А в населенном пункте Марьевка в результате работы украинского снайпера из состава второго батальона 24-й бригады ВСУ ранение получил мирный житель», — сказал Марочко.

Он сообщил, что все данные о нарушениях Минских договоренностей переданы представителям ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Марочко отметил, что командование ВСУ пытается объяснить «нелепые смерти военнослужащих» обстрелами со стороны Народной милиции ЛНР: «Наша разведка выявила факт очередного обмана украинскими средствами массовой информации, которые попытались превратить в героя Украины лицо, погибшее по собственной глупости. В частности, было установлено, что вследствие неосторожного обращения с автоматом Калашникова получила ранение, несовместимое с жизнью, рядовая контрактной службы Морозова. Однако командование ВСУ, чтобы скрыть факт нелепой смерти, сообщило украинским средствам массовой информации о гибели военнослужащего якобы вследствие нашего обстрела. При этом мы не настаиваем на том, чтобы украинская сторона признала свою ложь, мы лишь даем понять тем лицам, которые обманывают украинский народ, что нам известна вся правда».

Марочко добавил, что в связи с участившимися случаями самовольного оставления части «в подразделениях 93-й бригады ОТГ (отдельной тактической группы) «Луганск» командованием проводится анализ причин самовольного оставления частей военнослужащими». «Известно, что в настоящее время в 93-й бригаде числятся 23 военнослужащих, самовольно оставившие часть», — пояснил Марочко.

В то же время пресс-служба НМ ЛНР информирует, что представители ЛНР передали миссии ООН по правам человека результаты лабораторных исследований тел погибших от рук украинских силовиков.

Напомним, по данным Народной милиции, диверсионная группа из состава Сил специальных операций (ССО) ВСУ 24 июня проникла на территорию ЛНР в районе автотрассы Т-1303 Луганск-Лисичанск, известной как «Бахмутка» и совершила нападение на группу военнослужащих одного из подразделений тылового обеспечения народной милиции. В результате инцидента два военнослужащих Народной милиции погибли, четыре были захвачены киевскими силовиками.

«28 июня 2017 года в Луганске по инициативе Народной милиции ЛНР состоялась встреча представителей судмедэкспертизы ЛНР Маловиченко и Мосин, руководителя рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольги Кобцевой с главой регионального офиса мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Октамом Газиевым и специалистом по правам человека миссии ООН на Украине Оксаной Сирук. В ходе встречи представители ЛНР сообщили представителям ООН информацию о проведении лабораторных исследований и передали фотографии тел погибших военнослужащих Народной милиции ЛНР», — говорится в сообщении.

«Целью данной встречи было донесение до международных наблюдательных организаций информации о нарушениях прав человека украинской стороной при захвате в плен военнослужащих Народной милиции ЛНР. В ответ представители ООН поблагодарили представителей ЛНР за предоставленную информацию и пообещали донести эту информацию до своего руководства», — отметили в ЛНР.

В свою очередь, спикер министерства обороны Украины по вопросам «АТО» Мотузяник заявил, что за минувшие сутки в зоне «АТО» в результате боевых действий один украинский военный погиб, четверо — получили ранения и травмы. Наибольшие потери военные понесли в Крымском (Луганское направление). «Уровень применения тяжелого вооружения врагом вчера превысил средние показатели прошлой недели», — сказал Мотузяник.

По его словам, обострилась ситуация в районе Бахмутской трассы (на Луганском направлении). Наиболее активные боевые действия развернулись в районе Крымского, где позиции ВСУ попали под «мощный минометный огонь минимум из двух направлений». Во время серии обстрелов, которые продолжались до 21:00, ВС ЛНР «выпустили по позициям украинских военных почти 150 мин различных калибров».

Мотузяник отметил, что на Донецком направлении ВС ДНР применяли тяжелое вооружение в районе Светлодарской дуги, Верхнеторецкого, а также на участке фронта Каменка — Авдеевка. Наиболее интенсивный минометный обстрел (пять часов) противник вел по позициям ВСУ в Каменке. При этом между 21:00 и 22:00 ВС ДНР «открывали огонь из артиллерии по Авдеевке».

Полковник проинформировал, что в Павлополе, Гнутовом и Лебединском (на Мариупольском направлении) украинские позиции накрыло минометным огнем. Наиболее мощный минометный (ВС ДНР выпущено 15 мин) обстрел произошел в Марьинке. Мотузяник добавил, что «около 15 часов, во время обстрела позиций сил «АТО» в районе Красногоровки», под огонь ДНР «попали жилые кварталы населенного пункта». «Один из боеприпасов разорвался на территории Красногоровской общеобразовательной школы №1 в микрорайоне Солнечный», — подчеркнул Мотузяник.

29 июня Голос Америки написал, что комитет Сената США по вооруженным силам призвал к принятию новых мер по противодействию враждебным действиям России за рубежом. В частности, законодатели предлагают начать разработку ракеты средней дальности, выделить средства на поддержку союзников в Европе, а также передать Украине летальное оружие.

«Подготовленный комитетом вариант законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону на 2018 год, одобренный в среду вечером, также предусматривает выделение Украине помощи в сфере безопасности в размере 500 миллионов долларов для борьбы с пророссийскими сепаратистами, включая поставки летального оружия», — пишет издание.

Напомним также, проект федерального бюджета США на 2018 финансовый год предусматривает помощь Украине по разным программам на общую сумму около 350 млн долларов, в том числе возможность предоставления Украине летального оружия оборонного назначения. В соответствии с обнародованным бюджетным запросом, на 2018 финансовый год общая сумма средств на программы помощи Украине по линии Госдепа и USAID составляет почти 204 млн долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление очередного режима тишины с 24 июня 2017 года. 12 февраля 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): — для украинских войск: от фактической линии соприкосновения…».