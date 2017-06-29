Рязань, 29 июня, 2017, 19:02 — ИА Регнум. Участники межрегионального семинара-практикума организаторов авиапоиска «Небо Родины» провели работы на месте крушения самолета-бомбардировщика ДБ-3а времен Великой Отечественной войны.

Поисковое движение России Спецпредставитель Президента России Сергей Иванов посетил семинар поисковиков «Небо Родины» в Рязанской области

Поисковики работают в Захаровском районе региона. По предположению краеведов, это самолет, на котором выполнял боевое задание экипаж лейтенанта Александра Колодкина.

Самолет потерпел крушение 17 октября 1941 года. Сам летчик лейтенант Александр Колодкин остался жив, остальные члены экипажа погибли: штурман лейтенант Борис Подорожный, воздушный стрелок-радист младший сержант Борис Громов и воздушный стрелок красноармеец Федор Сарамуд. Поисковики прибыли на место, чтобы найти номерные детали и подтвердить или опровергнуть эту версию.

Член экспертного совета по авиации «Поискового движения России» Илья Прокофьев рассказал Сергею Иванову об истории боевой машины.

«Самолет потерпел крушение, возвращаясь с боевого задания. Подробной информации о причинах катастрофы нет даже в архивных документах, стал резко снижаться, упал, взорвался. Летчик успел выпрыгнуть и на следующий день вернулся в полк и доложил об этом. Штурман и два стрелка-радиста погибли. На сегодняшний день мы нашли номера обоих двигателей. Но в акте списания этого самолета за ним значатся другие моторы. Мы сейчас будем дальше поднимать документы, чтобы доказать что моторы были переставлены или постараемся найти тот номер который указан в акте», — отметил Илья Прокофьев.

«По номеру двигателя всегда устанавливается экипаж. Сколько случаев я знаю — сбоев не было, если есть номер двигателя», — подтвердил Сергей Иванов.

На семинар «Поискового движения России» «Небо Родины» собрались поисковики из 15 регионов России: от Томской области до Республики Карелия. Представитель последней заместитель председателя карельского фонда «Эстафета Поколений» Илья Герасев рассказал Сергею Иванову о том, как поисковики региона уже несколько лет вместе с муниципальными властями пытаются официально оформить Памятные места, найденные и обустроенные поисковиками. Однако земли, на которых расположены уникальные исторические объекты, формально относятся к лесному фонду.

«По закону, эти земли сейчас можно передать в аренду для коммерческого использования, можно вырубить лес, сделать карьер на этом месте. Мы опасаемся, что это место может быть уничтожено», — отметил Илья Герасев, подчеркнув, что аналогичная проблема, имеет место и в Карелии, возникают трудности с выделением земельных участков для проведения воинских захоронений.

«Я сторонник того, чтобы правила были одинаковыми для всех. Переводить из категории в категорию можно. И конечно вы не коммерсанты, это понятно, но памятное место… оно занимает очень небольшую площадь, — ответил Сергей Иванов. — Думаю, мы и это решим, только вы должны будете предоставить точные координаты этих памятных мест».

Также Сергей Иванов напомнил, что памятные места и воинские захоронения требуют ухода, поэтому прежде, чем создавать их, необходимо заручиться поддержкой местных властей.

«Я сталкивался с предложениями, где нашли там и захоранивать. Я считаю, что в глухом лесу не стоит этого делать, потому что туда дорог нет, никто не придет, ухаживать тяжело. Поэтому лучше хоронить в местах, куда могут доехать люди», — подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

Ответственный секретарь «Поискового движения России», член Общественной палаты РФ Елена Цунаева рассказала, что Рязанская область для проведения семинара была выбрана неслучайно.

«Тема семинара — это дальняя авиация, а здесь не только есть профильный музей по этой теме, но и в годы Великой Отечественной войны базировались дальнебомбардировочные полки, история которых еще требует изучения. По архивным данным известно, что на территории области было не менее 30 авиационных катастроф, места падения многих самолетов до сих пор не найдены, а летчики до сих пор числятся пропавшими без вести», — отметила Елена Цунаева.

Рязанские поисковики готовы продолжить работы по розыску мест крушения самолетов на территории региона, а власти пообещали оказать им поддержку в этом вопросе.

«Важность этой общественной работы переоценить невозможно. И с точки зрения патриотического воспитания молодежи: здесь же ребята молодые работают с более старшими товарищами. На месте таких раскопок они не только знания приобретают, но и изучают историю Великой Отечественной войны. Это большой кумулятивный эффект, во-первых, задача выполняется по патриотическому воспитанию, во-вторых, — это уважение памяти погибших солдат», — заявил временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов.

Поисковики рассказали Сергею Иванову об еще одном вопросе, который крайне актуален для многих регионов России. При строительстве дорог в субъектах Федерации, на территории которых в годы Великой Отечественной войны велись боевые действия, рабочие, зачастую, случайно находят останки незахороненных защитников Отечества. Однако поисковиков туда вызывают далеко не всегда: это зависит от доброй воли подрядчиков. «Хотелось бы, чтобы организация поисковой разведки в том случае, если в районе строительства дороги в годы Великой Отечественной войны шли бои, была не жестом доброй воли подрядчика, а его непосредственной обязанностью», — подчеркнула Цунаева.

«Совесть ни одним законом не пропишешь. Если она есть — значит, она есть, если ее нет — значит, ее нет. Была упомянута компания «Росавтодор», я ее хорошо знаю, поскольку был председателем совета, — напомнил Сергей Иванов, — и глава компании мне сам докладывал о том, что при строительстве дороги «Москва — Санкт-Петербург» нашли останки, остановились, вызвали, все сделали по-человечески. Более того, там не только останки, там предметы, пряжки. Даже у себя музей сделали, гордятся этим. Это по-человечески, это нормальный подход. Но у нас строительных компаний дорожных тысячи по стране. Давайте закрепим это актом Минтранса или агентства дорожного строительства».

Также в рамках встречи состоялась торжественная церемония передачи фрагментов дальнего бомбардировщика, найденного ранее активистами проекта «Небо Родины» в Смоленской области, в Дягилевский музей дальней авиации.

Одним из членов экипажа этого самолета был уроженец Рязанской области Михаил Селиверстов. К сожалению, поисковикам не удалось пока разыскать родственников этого защитника Отечества, поэтому особенно важно, чтобы информация о нем хранилась в одном из музеев рязанщины.

«Последние десять лет я стараюсь помогать поисковикам всем, чем могу. К сожалению не поднятых бойцов времен Великой Отечественной войны еще очень много, и я благодарен поисковикам. Вместо того, чтобы проводить свой отпуск на пляже или на курорте, они продолжают эту нужную благородную работу», — завершил встречу Сергей Иванов.