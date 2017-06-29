Донецк, 29 июня, 2017, 18:55 — ИА Регнум. Эти две улицы расположены в 600 метрах от разрушенного донецкого аэропорта. До войны тут стояло порядка 300 домов. С начала боевых действий первыми от обстрелов со стороны украинских силовиков пострадали именно Взлетная и Стратонавтов, поэтому многие покинули свои жилища еще в 2014. На сегодняшний день здесь разрушено большинство домов, а живет несколько десятков человек.

dan-news.info Донбассгаз

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Отметим, что газоснабжение по улицам Стратонавтов и Взлетной пропало в августе 2014 года вследствие повреждения газовых сетей и других коммуникаций в ходе обстрелов. В 2016 году ремонтные бригады «Донбассгаза» приступили к ремонту. За 10 месяцев они полностью восстановили газоснабжение и проложили новый подземный полиэтиленовый газопровод, протяженностью в пять километров.