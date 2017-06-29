Ереван, 29 июня, 2017, 18:51 — ИА Регнум. В правительстве Армении разрабатывается законопроект, который будет регулировать механизмы отчуждения земельных участков, принадлежащих лицам, отказавшимся от гражданства Армении.

Картина Михаила Клодта «На пашне»

Речь идёт о поправках к Земельному кодексу, которые ограничивают право собственности на землю иностранцев и, в частности, регулируют порядок владения землей после утраты гражданства Армении.

В армянских селах год от года увеличиваются площади необрабатываемых земель, даже в орошаемых и обеспечивающих высокую урожайность местностях. Дело в том, что многие владельцы земель эмигрировали, получив гражданство других стран, сохранив при этом право собственности на земельные участки.

Законодательство Армении предусматривает в настоящий момент норму, по которой в случае нецелевого использования земель они подлежат отчуждению. Но 102-я статья Земельного кодекса, в которой данная норма прописана, не применяется, так как главы сел не хотят портить отношения с жителями общины.

«Никто из наших коллег не пойдет на этот шаг, потому что мы не станем лишать потомков кого-либо собственности на землю», — поясняет глава села Азатан Вардан Икиликян.

Разрабатываемый документ уже успел стал предметом для бурного обсуждения в армянской прессе, которая считает, что процесс будет сопровождаться коррупцией и несправедливостью.

Но министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян считает, что ничего несправедливого не будет.

В любом случае, на мой взгляд, мы должны рассматривать все, исходя из интересов фермеров, интересов развития страны, а также интересов собственников, чтобы ничьи права не нарушались. Конечно, неиспользование земель — это препятствие. Есть несколько причин неиспользования: возможно, нет условий, участки неорошаемые, нет инфраструктуры и т.д. Однако бывают случаи, когда все есть, но земельный участок не используется. Я считаю, что в этом случае это было бы справедливо. Если есть условия, почему бы не использовать или не сдать в аренду? Мы больше не можем игнорировать этот вопрос, нужно обязательно его решить, и если нужно изменить закон, то сделаем это и примем меры», — сказал министр.

Эксперт по программам Совета Европы и Евросоюза в Ереване, советник юстиции первого класса Тамара Шакарян поясняет, что из вынесенного на обсуждение правительства законопроекта следует, что если по основаниям, допускаемым законом, в собственность лица перешло такое имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, например, гражданство РА прекращается, то это имущество (в данном случае земля) должно быть отчуждено собственником в течение года со дня прекращения права на собственность, если законом не установлен иной срок. В случаях, когда имущество не отчуждено собственником в определенные сроки, такое имущество (в данном случае земля) с учетом его характера и назначения решением суда, вынесенным по заявлению, подлежит принудительной продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы или передаче в государственную или общинную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества. То есть земля становится государственной или общинной собственностью, а бывшему владельцу возмещается ее стоимость.

По мнению эксперта, многие вопросы, связанные с использованием сельскохозяйственных земель, останутся нерешенными с учетом фактора двойного гражданства.

Проект определяет лишь правовой статус земель, однако вопросы их плодородия, сохранения и восстановления, перспективы возделывания или заброшенности они не решают. Учтите, что многие граждане РА имеют двойное гражданство, проживают в других странах и их земли тоже не используются. Да, существует в Кодексе об административных правонарушениях норма о санкциях в подобных ситуациях, но по части правоприменительной практики статистикой я не располагаю», — сказала Шакарян в интервью «Голосу Армении».

По словам уже упомянутого главы общины Азатан, в селе не обрабатывается уже 200 гектаров земли, которые не подлежат аренде. Глава села предложил в эфире радио «Азатутюн», предоставить сельским администрациям право временно распоряжаться этими территориями, чтобы они обрабатывались и обеспечивали доход для общин.

Что касается отсутствующих годами владельцев земель, которые являются гражданами Армении, то в их случае главам сел предлагается обратиться в суд и признать владельца безвестно отсутствующим.