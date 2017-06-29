Симферополь, 29 июня, 2017, 18:45 — ИА Регнум. «Социологические исследования подтверждают рост доли крымских татар, позитивно относящихся к России. На это повлияли две вещи. Во-первых, не оправдались антироссийские фобии, которые верхушка Меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) двадцать с лишним лет упорно прививала в сознание народа. Во-вторых, изменение отношения татар к России обусловили конкретные шаги руководства страны по решению насущных проблем народа: указ Путина о мерах по реабилитации депортированных народов Крыма, унификация процесса наделения репатриантов землёй, придание крымско-татарскому языку статуса государственного на уровне республики, работы по строительству Соборной мечети Крыма и многое другое», — отметил эксперт.

Pablo000 Мечеть Джума-Джами, Крым

По его словам, одновременно с этим на полуострове значительно снизился уровень поддержки Меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако утверждения о нулевом рейтинге этой экстремистской организации являются лукавством.

«Даже сегодня определённая прослойка в крымско-татарском сообществе отрицательно относится к России, придерживается жёстких националистических установок и ориентируется на Джемилева, Чубарова и Ислямова. Здесь ещё следует учитывать, что после воссоединения с Россией полуостров покинули лишь лидеры и наиболее непримиримые активисты Меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тогда как множество его бывших членов «залегли на дно» либо притворились лояльными российской власти. Поэтому есть основания допускать, что у них остаются ограниченные возможности для раскачивания ситуации в Крыму», — подчеркнул политолог.

Он также напомнил о том, что весной 2014 года сценарий масштабного кровопролития в Крыму был вполне реален, и предотвратить его позволила лишь филигранная работа сил специальных операций России.

«Есть данные, что в первой половине марта Меджлис (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и украинские неонацисты готовили кровавую баню для русского населения полуострова. Вероятно, это было бы что-то наподобие событий в Одессе. Прелюдией стали столкновения 26 февраля под стенами тогда ещё Верховного Совета АРК, спровоцированные татарскими и украинскими экстремистами и обернувшиеся несколькими погибшими и десятками раненых. В Крыму закладывались схроны с оружием, российские спецслужбы до сих пор их обнаруживают. В горно-лесной местности и, в частности, на Ай-Петри, действовали тренировочные лагеря, в которых крымско-татарские аскеры перенимали опыт чеченских террористов и украинских националистических парамилитарных формирований (УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Тризуб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)). Вдобавок к этому, в 2012—2013 гг. на полуострове резко активизировалась деятельность террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Симферополе она провела множество массовых несанкционированных публичных мероприятий. Некоторые адепты этой исламистской секты имели за плечами опыт участия в боевых действиях в Сирии на стороне джихадистов. Естественно, они были ценными кадрами на случай вооружённого противостояния в Крыму. Так что весной 2014 года большая бойня в Крыму не просто была возможна, мы находились в шаге от неё», — добавил Кирилл Губа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в последние дни на Украине вновь звучат призывы украинских радикалов в адрес крымскотатарского народа и Меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на войну с Россией. В частности, вчера, 28 июня ряд отечественных и зарубежных СМИ растиражировали провокационные заявления народного депутата Украины Игоря Мосийчука и советника министра МВД Игоря Кивы, которые в эфире телеканала «112 Украина» назвали крымскотатарский народ «предателями и коллаборационистами» за то, что они не борются с Россией в Крыму.