Луганск, 29 июня, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) «Центрожилком» Луганска подготовили к предстоящему отопительному сезону 2016−2017 годов 570 из 1377 многоэтажных жилых домов. Об этом сегодня, 29 июня, заявил директор предприятия Сергей Шатохин, сообщает пресс-служба администрации города.

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«Подготовка к зиме у нас идет по графику», — рассказал Шатохин. Он добавил, что специалисты предприятия произвели замену более 7200 погонных метров трубопроводов центрального отопления на аварийных участках.Читайте также: Нуждающимся в ЛНР раздают уголь бесплатно

«Кроме того, мы занимаемся кровельными работами. Совместно с жителями было закуплено 5700 квадратных метров кровли, из них 3200 мы уже используем. Эти работы будут продолжаться», — подчеркнул директор предприятия. Он также отметил, что коммунальщики восстановили освещение входов в 60 подъездов и выполнили покраску более двух тысяч квадратных метров фасадов городских многоэтажных домов.

В свою очередь, начальник управления обеспечения жизнедеятельности города Игорь Гайдаш сообщил, что специалисты городского коммунального предприятия «Теплокоммунэнерго» в рамках подготовки к очередному отопительному сезону провели плановые ремонтные работы более чем в 70 из 133 котельных Луганска: «Из 133 котельных, находящихся в ведении «Теплокоммунэнерго», более 70 уже прошли остановочный ремонт. Работы продолжаются в 28 котельных Луганска. Работы ведутся с опережением графика примерно на 10%. Мы обеспечены для этого всеми необходимыми материалами».

Гайдаш добавил, что четыре городских котельных обеспечивают горячее водоснабжение лечебных учреждений столицы.

Директор ГКП «Теплокоммунэнерго» Игорь Мыцыков рассказал подробнее о том, что в ходе подготовки к будущему отопительному сезону коммунальщики выполнили капитальный ремонт шести котлоагрегатов и 12 насосных агрегатов: «Из 322 километров тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия, подлежат капитальному ремонту 2,25. На сегодняшний день уже заменено 1,17 километра теплосетей. В ходе проведенных гидравлических испытаний было выявлено 676 порывов сетей. Сейчас 395 из них уже устранены, осталось ликвидировать 281».