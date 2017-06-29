Москва, 29 июня, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Политолог Максим Григорьев считает, что общество озабочено тем фактом, что Telegram стал основным средством коммуникации террористов, распространения террористической пропаганды, средством, чтобы выйти на террористов и их пособников для тех, кто находится под воздействием идеологии террористов.

Логотип мессенджера Telegram

«Прежде всего я с удовлетворением воспринимаю тот факт, что Telegram и Павел Дуров сделал такую примитивную и стандартную вещь, как заполнение соответствующей заявки. Дело в том, что согласно российскому законодательству, компании, которые занимаются распространением информации, должны быть зарегистрированы, — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сотрудник Фонда исследования проблем демократии, политолог-общественник Максим Григорьев, — Таким образом, Павлу Дурову необходимо было заполнить соответствующую заявку, где было записано название компании, контактное и лицо, и так далее. При этом я хочу отметить. что некоторое время назад Павел Дуров утверждал, что у него просили ключи от о переписки в Telegram, и он эти ключи давать отказывался. Хочу сказать, что никто у него эти ключи не просил, ему нужно было только заполнит заявку. И то, что это было сделано, показывает, что Telegram все-таки собирается работать на российском рынке, и так или иначе, готов соблюдать требования российского законодательства. Это, на мой взгляд, позитивный момент со стороны тех требований, которое предъявляло государство».

«Что же касается требований, которые предъявляло общество и гражданское общество, это, конечно, не вопрос заполнения каких-либо заявок, это вопрос по существу, а именно о том, как изменить ситуацию, когда Telegram стал основным средством коммуникации террористов, распространения террористической пропаганды, средством, чтобы выйти на террористов и их пособников для тех, кто находится под воздействием идеологии террористов, средством для распространения инструкций по созданию самодельных взрывных устройств. Сейчас этот вопрос стоит остро, и общество этим озабочено. И я думаю, что Telegram нужно выработать какой-то подход, который обеспечивал бы спокойствие общества, перестать быть инструментом для террористов», — продолжил свой комментарий Максим Григорьев.

По мнению эксперта, такого рода формы, безусловно, можно выработать.

«Я участвую в международной кооперации в сфере борьбы с терроризмом, выступал на антитеррористическом комитете Совета безопасности ООН, мы принимаем участие в работе Глобального контртеррористического форума, который создали 29 стран. И я могу сказать, что другие компании в сфере IT берут на себя обязательства, и достаточно активно презентуют свои внутренние программы в плане саморегуляции и борьбы с терроризмом, — подчеркнул политолог.

«Общество хотело бы видеть, чтобы Telegram тоже был одной из компаний, которые активно ведут контртеррористическую борьбу, а не просто отчитываются о каком-то небольшом количестве закрытых террористических каналов, а активно в этой сфере участвует», — подытожил Максим Григорьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров публично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову и потребовал привести деятельность мессенджера в соответствие с российским законодательством. Данные о компании, управляющей мессенджером, должны быть предоставлены ведомству для внесения их в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

Позже Павел Дуров опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что администрация сервиса работает над методом обхода «в два клика» возможной блокировки на территории России.

28 июня мессенджер Telegram внесен в российский государственный реестр организаторов распространения информации.

Павел Дуров предоставил ссылки на открытые источники, по которым Роскомнадзор мог проверить соответствие указанных там данных требованиям ведомства. При этом Павел Дуров указывал, что Telegram не выполнит требования «закона Яровой», назвав их «нереализуемыми технически».

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