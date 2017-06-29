Сеул, 29 июня, 2017, 18:28 — ИА Регнум. Южнокорейская компания инвестирует $380 млн в создание нового производственного объекта в США, заявили представители компании, 29 июня сообщает Reuters.

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Новый промышленный объект будет создан в округе Ньюберри, штат Южная Каролина. Ожидается, что будет создано около 950 новых рабочих мест.

Напомним, президент подразделения потребительской электроники Samsung Юн Бу-кеун встретился с губернатором штата Южная Каролина Генри Макмастером 28 июня, чтобы подписать соответствующее соглашение о намерении.

В течение последних трех лет компания Samsung рассматривала возможность создания нового производственного объекта в США. Представители компании заявили, что выбор пал на округ Ньюберри, поскольку он располагает специалистами высокого класса и отличной транспортной инфраструктурой.