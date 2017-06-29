Шанхай, Китай, 29 июня, 2017, 18:27 — ИА Регнум. В Китае спущен на воду крупнейший в азиатском регионе эсминец с управляемыми ракетами. Об этом говорится в распространённом 29 июня официальном пресс-релизе народно-освободительной армии КНР.

果壳军事 Эскадренные миноносцы типа 055, КНР

В частности, пресс-релиз гласит, что данное событие является подтверждением успехов Китая в создании боевых кораблей подобного типа.

Построенный на верфи «Цзянань» в Шанхае корабль является многоцелевым и может вооружаться различными типами ракет для борьбы с кораблями, подводными лодками, ракетами и самолётами вероятного противника.

Эсминцы этого типа станут одной из составляющих будущих авианосных групп ВМС Китая, построив которые Пекин получит возможность вытеснить флот США из азиатского региона.

На верфи «Цзянань» в Шанхае в настоящий момент строится еще один аналогичный эсминец, а на верфях в Даляне идёт строительство еще двух таких кораблей. Новый эсминец войдет в строй после завершения испытаний, запланированных на 2018 год.

По предварительной информации, водоизмещение нового китайского эсминца достигает 12 тыс. тонн при длине 180 метров. Корабль вооружен двумя модульными контейнерными пусковыми установками на 64 ракеты вертикального старта каждая.

Кроме того, эсминец вооружен 130-мм артустановкой PJ-38, 30-мм противоракетной многоствольной автоматической артустановкой PJ-11, а на его борту будет размещаться противолодочный вертолет. На эсминце установят радары типа 346A с активными фазированными антенными решетками, дополненные радаром сантиметрового диапазона.