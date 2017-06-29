Астрахань, 29 июня, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Очередное нападение собак на людей произошло сегодня, 29 июня, в Астраханской области. На этот раз жервой собак стал пенсионер Мади Джумашев. Его жестоко покусали не бездомные собаки, а хозяйские, принадлежащие соседям мужчины.

U.S. Air Force Photo by Josh Plueger Бешенный пёс

Инцидент произошел в поселке Янгоаул рано утром, около четырех часов, когда Джумашев шел на работу. Четыре соседских питомца набросились на мужчину, в течение получаса он отбивался от них, теряя силы, пока его крики не услышала соседка, сообщает портал «arbuztoday.ru». Она вызвала скорую, которая доставила пострадавшего в областную Александро-Мариинскую больницу.

Джумашев потерял много крови. Ему была сделана операция, длившаяся около трех часов. По словам его дочери, он находится в очень тяжелом состоянии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года в Трусовском районе Астрахани от укусов собак погибла пятилетняя девочка. Хозяин азиатской овчарки выпустил ее во двор без поводка. Собака вырыла под забором подкоп и выбежала на улицу. Набросившись на попавшегося по пути ребенка, животное загрызло его до смерти.

Хозяину собаки Даниялу Ахмедьярову суд вынес наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 11 месяцев. Кроме того, с него будет взыскано 1,5 млн рублей в счет возмещения морального вреда.

В городе Советском (ХМАО) в ночь с 13 на 14 июня 2017 года сторож промбазы стал жертвой своры собак. Как выяснилось, хозяином собак был владелец промбазы. По версии следствия, он допускал свободный выгул собак по территории без поводков и намордников.

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