Радио REGNUM: второй выпуск за 29 июня
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 июня, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
- Россия продлит контрсанкции до 31 декабря 2018 года;
- «В ближайшие двадцать лет влияние России в энергетике ЕС уменьшится»;
- Киев решил изменить статус Крыма;
- На 48-м году жизни скончался бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев;
- За три месяца доля бедных в России выросла;
- Бывший зампред Рязанской области задержан по делу о взятке.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/383