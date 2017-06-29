Киев, 29 июня, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Европейский вещательный союз (EBU) принял решение оштрафовать национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) за скандальный запрет на участие в песенном конкурсе «Евровидение» представительницы России Юлии Самойловой, сообщает агентство AFP.

Matvey.ru Юлия Самойлова

По словам представителя EBU, в соответствии с правилами музыкального конкурса украинская НОТУ уведомлена о наложении на неё денежного штрафа.

Стоит отметить, что сумма штрафа не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что таким образом EBU желает «сохранить лицо».

Напомним, ранее Служба безопасности Украины запретила российской участнице въезд в страну из-за её выступления в Крыму в 2015 году. Российская сторона не стала отправлять в Киев другого участника, а российский «Первый канал» отказался вести трансляцию конкурса Евровидения.