Москва, 29 июня, 2017, 17:50 — ИА Регнум. Формально Павел Дуров выполнил требования Роскомнадзора, но главная проблема состоит в том, как теперь Telegram будет сотрудничать с правоохранительными органами, считает вице-президент Фонда открытой новой демократии, автор книги «Власть над сетью. Как государство действует в Интернете», эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Федорова.

Логотип мессенджера Telegram

«Что происходит, станет понятно, когда мы увидим, как Telegram будет реагировать на запросы со стороны специальных служб, которые касаются потенциальных террористов и других преступников, — рассказала Анна Федорова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — Собственно, практика сотрудничества социальных сетей и мессенджеров с правоохранительными органами существует во всем мире, и это нормально. И по запросам правоохранителей все крупные интернет компании раскрывают историю переписки, и тому подобное. При этом мы помним, что Павел Дуров высказывался в духе «ни байта информации не передам российскому правительству», но возможно, в связи с произошедшими случаями он готов пойти на компромисс, и сотрудничать. Будет ли так — покажет время».

«В Telegram создана своя служба, куда пользователи могут жаловаться на различные «безобразия», и на уровне компании это работает. Теперь вопрос в том, в каком объеме они готовы будут делиться этимс с правоохранительными органами. Тут мы все поймем, когда увидим первый кейс», — подытожила свой комментарий эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров публично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову и потребовал привести деятельность мессенджера в соответствие с российским законодательством. Данные о компании, управляющей мессенджером, должны быть предоставлены ведомству для внесения их в реестр организаторов распространения информации.

Позже Павел Дуров опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что администрация сервиса работает над методом обхода «в два клика» возможной блокировки на территории России.

28 июня мессенджер Telegram внесен в российский государственный реестр организаторов распространения информации.

Павел Дуров предоставил ссылки на открытые источники, по которым Роскомнадзор мог проверить соответствие указанных там данных требованиям ведомства. При этом Павел Дуров указывал, что Telegram не выполнит требования «закона Яровой», назвав их «нереализуемыми технически».

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