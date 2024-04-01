Москва, 29 июня, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Самый важный результат форума «Атомэкспо-2017» — это обсуждение вопросов, связанных с повышением роли атомной энергетики в мире, считает участник IX международного форума «Атомэкспо» ведущий аналитик в сфере энергетики консалтинговой компании GBS Африка (Кения) Туо Ньюроджи Дэниэл.

Em-group.ru Росатом

Одним из способов повышения роли мирного атома является обеспечение безопасности и решение проблем защиты окружающей среды, заявил эксперт.

«Все технологии, которые будут развиваться в любой стране, развитой или развивающейся, на развивающихся рынках, будут направлены на решение проблем, связанных с окружающей средой. Это, конечно же, такие важные вопросы, как обращение с отходами в том числе. Когда мы посещаем такого рода выставки, мы видим своими глазами, что технологии для решения текущих проблем, таких как охрана окружающей среды, идут вперед», — отметил он.

По словам аналитика, в будущем большие перспективы у опреснения воды: «Если посмотреть на сектор в целом, то в атомной сфере пересекаются другие отрасли: пищевая промышленность, сельское хозяйство, есть много технологий, который берут свое начало из атомной промышленности. Такие дискуссии, как на «Атомэкспо», помогают формировать дальнейшую политику в области исследований».

При этом вопросы энергетической безопасности являются ключевыми для развития атомной энергетики. «На мой взгляд, если будут решаться вопросы обращения с отходами и защиты окружающей среды, атомная энергетика сохранит свою важную роль в энергетике будущего. Должен сказать, что Росатом делает очень много в этой области. Он уже присутствует на африканском континенте, в Азии, на развивающихся рынках, ведя работу по информированию, исследованиям в сфере донесения информации до людей. Ведь если люди не получаются информацию, они начинают придумать ее сами, и обычно не в позитивном ключе. Но когда вы проинформированы, вы собираете эти знания, остаетесь в курсе актуальных проблем. А если вы получаете обратную связь и даете правдивую информацию, это движение в правильном направлении», — заключил Туо Ньюроджи Дэниэл.