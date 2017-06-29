Ярославль, 29 июня, 2017, 17:45 — ИА Регнум. В Ярославской области по программе «Газпром — детям» будет построено пять спортивных комплексов. Об этом сообщил на своей странице в «Facebook» врио губернатора Дмитрий Миронов.

Страница Дмитрия Миронова в Facebook ФОК в Мышкине

Один комплекс построят в Дзержинском районе Ярославля. Строительство этого здания в апреле инспектировал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Там появится двухэтажный спортивный комплекс общей площадью в 9 тысяч квадратных метров. В нем будет два бассейна — длиной 10 и 25 метров, поле с искусственным льдом, несколько спортзалов — для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, гандбол.

Во Фрунзенском районе появится специальный спорткомплекс для людей с ограниченными возможностями. ФОКи со спортзалом и бассейном построят в Угличе и Переславле-Залесском. В поселке Семибратово появится комплекс с универсальным спортивным залом. В этом году на всех земельных участках пройдут подготовительные работы. В 2018 начнется строительство. С конца 2019 года объекты будут вводиться в эксплуатацию.