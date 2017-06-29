Симферополь, 29 июня, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Изменения украинской Конституции относительно статуса Крыма являются очередным «ритуальным действием киевского режима». Об этом на своей странице в Faсebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Bogomolov.PL Референдум о присоединении Крыма к России, 2014г

«Это чисто ритуальное действие, вполне в духе киевского режима. Сегодня в Киеве говорят, что «работают по статусу Крыма», завтра объявят, что изменили статус, ну и что? Они отлично понимают, что Крым никогда не будет украинским. И все в мире это понимают. Но надо постоянно подогревать крымскую тему, вбрасывать информационные поводы, предъявлять какие-то виртуальные «перемоги». Это одно из важных условий существования режима», — отметил Сергей Аксёнов.

По его мнению, если нынешние украинские власти не будут создавать «шумовые эффекты в информационном пространстве», не только по Крыму, а по всем направлениям, связанным с Россией, западные спонсоры просто перестанут давать им деньги, а собственный народ начнёт задавать опасные вопросы.

«Именно эти персонажи, которые сегодня занимаются политическим шаманством, совершили государственный переворот на Украине, растоптали конституцию, развязали гражданскую войну, развалили страну и фактически отдали её под внешнее управление», — подчеркнул глава Крыма.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко поручил Конституционной комиссии пересмотреть статус полуострова на уровне изменений в украинской Конституции.

Отметим, что в марте 2014 года Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование жителей региона стало реакцией на госпереворот в Киеве. Новые власти Украины не признали результаты референдума, объявив его «незаконным».