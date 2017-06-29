Челябинск, 29 июня, 2017, 20:30 — ИА Регнум. В Челябинске под угрозой застройки оказалась территория мемориального комплекса «Золотая гора». Общественники намерены подать заявление в прокуратуру, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава инициативной группы «Архистраж» Юрий Латышев.

Esosedi.ru «Золотая горка»

Сегодня, 29 июня, в челябинском «Доме архитекторов» состоялись публичные слушания по межеванию земель в районе Тополиной аллеи, на северо-западе Челябинска. Именно здесь и находится мемориальный комплекс «Золотая гора». Организатором слушаний выступило Управление архитектуры и градостроительства администрации Челябинска.

По словам Юрия Латышева, на слушаниях обсуждался вопрос застройки территории, на которой расположены мемориал «Золотая гора» и шахты. В некоторых из них, по словам краеведа, при раскопках в 1989—1990 годах находили погибших людей.

«Сегодня рассматривался проект межевания, то есть по дорогам, по коммуникациям и так далее. Устроители говорят, что якобы это все уже давным-давно запланировано в генеральном плане Челябинска 2002 года и в других документах», — сообщил Юрий Латышев.

На публичных слушаниях, по словам Латышева, обсуждались планы строительства выставочного центра к саммитам ШОС и БРИКС, которые возможно пройдут в Челябинске в 2020 году.

«Предполагается проект застройки территории на северо-западе Челябинска в продолжении проспекта Сахарова и еще дальше. Поэтому делался проект планировки. Вроде бы говорят, что инициатор — администрация города. Я и еще несколько людей на слушаниях были против утверждения проекта, поскольку нужно вначале определиться с «Золотой горой». Так как это выявленный объект культурного наследия, необходимо провести историко-культурную экспертизу. Кроме того, нужно провести археологические раскопки, определить все шахты, пока известно восемь шахт. Нужно исследовать всю территорию, попадающую под план. Они (администрация Челябинска — ИА REGNUM ) планируют продолжить проспект Королёва и Сахарова, улицу «250-лет Челябинску» и другие. Понятно, что коммуникации — это лакомый кусочек для дальнейшей застройки», — пояснил общественник.

Латышев отметил, что на территории предполагаемой застройки находятся мемориальный комплекс «Золотая гора», зелёный массив и площадка для спортивных тренировок лыжников и других спортсменов. Отметим, мемориальный комплекс является объектом культурного наследия регионального значения. При этом челябинский краевед обеспокоен, что «Золотая гора» на текущий момент, как объект культурного наследия, не имеет определенной и закрепленной охраняемой территории.

Также не были проведены обследования шахт, в которых, по словам Латышева могут быть захоронения. Общественник считает неправильным вначале проводить межевание, которое может сподвигнуть на строительство линейных объектов инфраструктуры — дорог. По его мнению, после этого проводить исследования территории будет затруднительно.

«Известно как это делается, они проложат дорогу по шахте, она останется под дорогой, а потом будут судебные разбирательства, и это ничем не закончится», — отметил краевед.

В случае, если проект межевания будет утвержден, Юрий Латышев намерен подать заявление в прокуратуру. Пока же проект отправлен на юридическую оценку в соответствующий отдел в администрации города Челябинска.

Отметим территория мемориального комплекса «Золотая гора» занимает 73 гектара. Комплекс «благословили» советские диссиденты Андрей Сахаров и Галина Старовойтова, посетившие Челябинск. 9 сентября 1989 года состоялась торжественная церемония захоронения останков якобы погибших от сталинских репрессий людей. Возник памятный знак в честь убитых, он был установлен по инициативе общества «Мемориал» (организация признана иностранным агентом в октябре 2016 года). Однако до сих пор предоставить достоверные данные, ни о количестве погибших, ни о личностях, ни о причинах их гибели никто не может.

Тем не менее, принято считать, что в шахтах, в которых до 1935 года добывалось золото, покоятся репрессированные в сталинский период. Назывались цифры в 11 тыс. убиенных, затем 80 тыс., доходило и до 300 тыс. жертв, но это были лишь отголоски позднесоветских мифов, которые активно распространялись на волне перестройки.

В постсоветский период власти Челябинска попытались сделать из «Золотой горы» своего рода покаянное место, и стали организованно, каждую осень, за бюджетный счет возить автобусами школьников и устраивать поминальные акции и панихиды. На сайте администрации Челябинска некоторое время фигурировала цифра в 11 тыс. захороненных. На обращение представителей челябинского регионального отделения общественного движения «Суть времени» в администрацию с просьбой предоставить источник публикуемых цифр, представители администрации города извинились и удалили информацию, пояснив, что данные готовились с опорой на «Википедию», поэтому и возникли неточности.