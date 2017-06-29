Рязань, 29 июня, 2017, 17:28 — ИА Регнум. Поисковые движения из 15 регионов России принимают участие в семинаре-практикуме «Небо Родины», который 29 июня стартовал в Рязанской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Поискового движения России», в открытии семинара приняли участие врио губернатора Рязанской области Николай Любимов и специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Пресс-служба ООД «Поисковое движение России» Поисковые работы установить личности погибших бойцов

Семинар проходит в Захаровском районе. Здесь 17 октября 1941 года потерпел крушение самолет-бомбардировщик ДБ-3а. Из четырех человек, которые были на борту, в живых остался только летчик — лейтенант Александр Колодкин. Штурман Борис Подорожный, воздушный стрелок-радист Борис Громов и воздушный стрелок Федор Сарамуд погибли. Чтобы подтвердить, что именно здесь погибли бойцы, на место и приехали активисты поисковых движений.

Сейчас поисковики уже нашли номера двигателей. Оказалось, что в акте описания самолета указана другая информация. Теперь волонтерам предстоит большая бумажная работа, чтобы доказать, что двигатели были переставлены. В противном случае активисты будут искать информацию о машине, в которой были эти моторы.

Пресс-служба ООД «Поисковое движение России» Место поисковых работ

На семинаре активисты и представители власти обсудили вопросы, которые возникают при работе по сохранению памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. Так, проблемы есть при оформлении памятных мест на участках, где были найдены останки самолетов. Это необходимо, так как есть риск того, что при передаче земель Лесного фонда в аренду памятные места могут быть уничтожены, уверены активисты.

«Я сторонник того, чтобы правила были одинаковыми для всех. Переводить из категории в категорию можно. И конечно вы не коммерсанты, это понятно, но памятное место занимает очень небольшую площадь. Думаю, мы и это решим, только вы должны будете предоставить точные координаты этих памятных мест», — пообещал Сергей Иванов (цитата по сообщению пресс-службы).

Пресс-служба ООД «Поисковое движение России» Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов и Сергей Иванов

При этом он отметил, что он не сторонник мнения о том, что хоронить бойцов нужно там, где нашли останки, — памятные места и воинские захоронения требуют особого ухода, который сложно обеспечить, если они находятся в глухом лесу. В этом случае нужны договоренности с местными властям.

Кроме того, члены поисковых движений выступили с предложением обязать подрядчиков организовывать поисковую разведку при строительстве дорог. Дело в том, что на участках очень часто находят останки бойцов, однако их захоронение зависит лишь от воли строителей. Сергей Иванов оказался знаком с этой проблемой и пообещал помочь с введением этой нормы.

Пресс-служба ООД «Поисковое движение России» В большинстве случаев установить личности людей, которым принадлежат найденные останки, очень сложно. Исключение — бойцы. погибшие при крушении самолетов. По данным о машинах можно узнать и фамилии членов экипажа

ИА REGNUM напоминает, что поисковая экспедиция продлится до 1 июля.

При этом работы для поисковиков хватит на долгие годы вперед. В Рязанской области в годы Великой Отечественной войны базировались дальнебомбардировочные полки. Здесь потерпели крушение не менее 30 самолетов. Причем места падения многих из них до сих пор неизвестны, следовательно, летчики считаются пропавшими без вести.