Ярославль, 29 июня, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Ярославское управление Федеральной антимонопольной службы выявило нарушение закона при проведении конкурса по начислению и сбору коммунальных платежей в городе Переславле-Залесском. Заказчиком выступало МУП «Спектр» — основной поставщик теплоэнергии в Переславле. Начальная максимальная цена контракта была заявлена в размере 15,5 млн рублей.

Yarobleirc.ru Логотип «ЯрОблЕИРЦ»

Поводом для вмешательства УФАС стала жалоба одного из двух участников конкурса — НАО «Расчётно-кассовый центр». Его заявка была отклонена конкурсной комиссией на основании неправильного оформления. Фактически комиссия даже не стала рассматривать предложение НАО «РКЦ» и признала победителем конкурса АО «ЯрОблЕИРЦ», как единственного участника.

Рассмотрев жалобу НАО «РКЦ», антимонопольная служба признала её обоснованной, а действия конкурсной комиссии нарушающими федеральный закон №44. МУП «СПЕКТР» предписано отменить протокол определения победителя конкурса и повторно рассмотреть поступившие заявки, т. е. включая заявку НАО «РКЦ». Предписание необходимо исполнить до 27 июля 2017 года.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в антимонопольном ведомстве, с момента подачи жалобы процесс подписания контракта между МУП «Спектр» и «ЯрОблЕИРЦ» был приостановлен. Однако решение УФАС может быть оспорено в судебном порядке.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заявка НАО «РКЦ» на аналогичном конкурсе в Рыбинске также была отклонена. Основанием для решения послужило отсутствие информации о компании в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Победителем конкурса признано АО «ЯрОблЕИРЦ». При этом НАО «РКЦ» предложило цену в два раза меньше — 8,3 млн рублей, в то время как предложение «ЯрОблЕИРЦ» совпало с начальной ценой конкурса — 16,5 млн. Аналогична судьба заявки НАО «РКЦ» и на участие в конкурсе, организованном Региональным фондом капремонта — его также выиграло АО «ЯрОблЕИРЦ» предложившее цену, близкую к максимальной. Однако в этом случае жалоба «РКЦ» в ФАС осталась без удовлетворения.