Санкт-Петербург, 30 июня, 2017, 15:21 — ИА Регнум. В первую очередь, вылазки повстанцев сосредоточились на варшавских улицах. Потерпев поражение в партизанской войне, что было неизбежно без поддержки сельского населения, польские мятежники избрали тактику нападений в городских условиях. В ответ русский наместник и Главнокомандующий Берг ужесточил режим управления. Принятые им меры включали в себя тотальный контроль горожан, осуществляемый силами расквартированных войск, облавы на улицах с целью поимки вооруженных и разрешение на применение оружия в ответ на малейшие проявления агрессии.

Польша

Покушения и убийства в городе в результате этих мер стали сходить на нет. К осени 1863 года у польских повстанцев не осталось больше сочувствующих в русском интеллигентском обществе. Показателен в этом смысле пример А.И. Герцена, который с 1856 г. был одним из безусловных властителей умов русской либеральной общественности. Его журнал «Колокол», издававшийся в Лондоне, еще в 1862 г. расходился в России в количестве от 2,5 до 3 тыс. экземпляров. С 1863 г. тираж «Колокола» упал до 500 экземпляров, и, хотя он продолжал издаваться еще 5 лет, но тираж его так ни разу и не превысил этой цифры.

В международных отношениях Россия, дипломатически атакуемая Англией и Францией, нашла союзника в лице США. Поддержка северян в Гражданской войне Севера и Юга 1861−65 годов оказалась политически правильным шагом и способствовала укреплению отношений Российской империи и Соединенных Штатов, в то время как нацеленная на продолжение торговли с южными штатами политика европейских держав оказалась в итоге ошибочной.

О том, как России удалось в конечном итоге преодолеть польский кризис 1863 года, читайте в статье: Битва за Варшаву — сражение с террористами и их союзниками

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