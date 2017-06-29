Ярославль, 29 июня, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Заместитель мэра Ярославля по градостроительству Сергей Калинин уволился из мэрии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

City-yaroslavl.ru Сергей Калинин

Он занимал эту должность с марта 2016 года, когда сменил значок депутата муниципалитета на кресло заместителя мэра по строительству. Свой уход из мэрии Калинин объяснил тем, что собирается вновь участвовать в выборах депутатов муниципалитета Ярославля. О его возможной отставке ИА REGNUM писало еще полтора месяца назад.

В случае победы на выборах Сергей Калинин планирует претендовать на пост председателя муниципалитета. Новый заместитель мэра по строительству пока не назначен. Обязанности Сергея Калинина будет выполнять первый заместитель мэра Сергей Тарасов.