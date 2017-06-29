Санкт-Петербург, 29 июня, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Технологии спутниковой связи являются наиболее предпочтительными в труднодоступных и малонаселенных частях Арктической зоны.

Nord-news.ru ИСЗ Арктика-МС-1

«Сегодня российская орбитальная группировка космических аппаратов охватывает практически всю территорию страны, — сообщил замминистра связи и массовых коммуникаций Дмитрий Алхазов. — Однако геостационарные установки обеспечивают надежную связь только до 76 градуса северной широты. Спутники на высокой эллиптической орбите решат проблему со связью на высокоширотных территориях».

Четыре новых спутника на высокой эллиптической орбите обеспечат арктическим регионам страны устойчивую телефонную связь, доступ в Интернет, видеонаблюдение, телеконференцсвязь, прием теле‑ и радиопрограмм. Доступ к спутниковой связи будет налажен в том числе на подвижных объектах, к примеру, проходящих по Севморпути.

Проект по дополнению российской орбитальной группировки будет реализован с 2019 по 2022 год и потребует около 50 млрд рублей из федерального бюджета.

«Деньги надо тратить исключительно умно, комплексно, — подчеркнул на заседании госкомиссии Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства РФ. — Нельзя допустить, чтобы кто-то другой вскапывал свой огород в Арктике и создавал свою систему связи. Система должна быть единая, стабильно работающая на всем пространстве арктической зоны».

Выездное заседание президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики прошло в Санкт-Петербурге в рамках Международного военно-морского салона (МВМС-2017). Обсуждались проблемы и перспективы создания в Арктике современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, вопросы энергетической безопасности Арктической зоны России, а также ход работ по установлению внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане.

Государственная комиссия по вопросам развития Арктики образована в марте 2015 года правительством РФ в соответствии с указом президента РФ. В состав комиссии включены руководители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, высшие должностные лица субъектов РФ, полностью или частично входящих в состав Арктической зоны, полномочные представители президента России в отдельных федеральных округах, представители аппарата Совета безопасности, администрации президента, других государственных органов, научных и общественных организаций.

Задача Госкомиссии — координировать работу федеральных и региональных властей и других госорганов при решении социально-экономических задач в Арктике, развитие транспорта, экологии, международного сотрудничества и обеспечение национальной безопасности.