Москва, 29 июня, 2017, 17:17 — ИА Регнум. По информации издания, до конца 2017 года в состав Центрального и Восточного военных округов войдут две новые бригады армейской авиации. Бригады вооружены ударными и транспортными вертолётами различных типов и предназначены для непосредственной огневой поддержки наземных войск, уничтожения бронетехники и живой силы противника, осуществления десантных операций, а также для транспортировки различных грузов и военнослужащих.

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По организационно-штатному расписанию каждая бригада армейской авиации будет иметь около 100 вертолетов, что серьёзно увеличит как мобильность, так и огневую мощь Российской армии.

Каждая бригада армейской авиации состоит из двух боевых эскадрилий, вооруженных ударными вертолетами Ми-35М, Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник», транспортно-боевой эскадрильи на Ми-8АМТШ «Терминатор», транспортной эскадрильи, укомплектованной Ми-8МТВ-5 и одного звена тяжелых транспортных вертолетов Ми-26, предназначенных для транспортировки сверхтяжелых негабаритных грузов и техники.

На данный момент такие бригады уже есть в составе Западного и Южного военных округов.

Получив в своё распоряжение такие авиачасти, российские вооруженные силы станут обладать новыми возможностями не только по маневрированию силами и огнём на полях сражений, но и по оперативной переброске войск с одного театра военных действий на другой.