Москва, 29 июня, 2017, 17:12 — ИА Регнум. Компания АО «Мерседес-Бенц РУС», официально представляющая немецкую компанию в России, согласовала с Росстандартом программу отзывных мероприятий 3408 автомобилей, об этом 29 июня сообщила пресс-служба ведомства.

DarkoStojanovic Mercedes-Benz

Под отзывную кампанию попадают машины, проданные компанией в период с 2012 года по сегодняшний день. Причиной отзыва называется недостаточный момент затяжки болтового соединения соединительной муфты рулевого вала.

Как сообщает автопроизводитель — в случае повышенной нагрузки этот дефект может вызвать повышенный износ зубцов карданного шарнира.

В сервисных центрах специалистами будет выполнена проверка момента затяжки болтового соединения. При необходимости оно будет заменено. Все работы будут проводить бесплатно для владельцев.

VIN-коды автомобилей, попадающих под отзывную кампанию, опубликованы на сайте Росстандарта, автовладельцы могут самостоятельно проверить, нуждается ли их автомобиль в посещении сервиса. АО «Мерседес-Бенц РУС» также уведомит клиентов о необходимости проведения сервисных мероприятий.

Напомним, ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщала, что в 2016 году продажи Mercedes-Benz в России сократились на 11,4%, всего за указанный период компания продала 36 888 легковых автомобилей. Однако это не помешало ей занять лидирующую позицию в сегменте автомобилей класса премиум.