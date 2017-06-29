Мурманск, 29 июня, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Порядка 400 растений незаконно вырубили представители крупной торговой сети, возводя в окрестностях Мурманска свой коммерческий объект. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Hdimagelib.com Рубка деревьев

«О том, что в районе посёлка Зверосовхоз в промышленных масштабах вырубают деревья, общественникам сообщили жители частных домов, построенных по соседству, — пояснили в организации. — Действительно, поверх погибших деревьев развернулись строительные работы, а чуть дальше по направлению к озеру Кильдинское был обнаружен ещё один участок вырубленного леса. Из-под стройки прямо в ручей стекали грязные струи».

По данным общественников, в ходе проверочных мероприятий выяснилось, что представители торговой сети действительно имеют разрешение на вырубку леса, но в процессе работ они вышли за пределы выделенного им участка.

«Виновники неправоту свою признали и пообещали устранить нарушения. К ним будут применены меры административной ответственности», — добавили в ОНФ.

Добавим, в Мурманской области и ранее выявляли факты незаконной вырубки леса.

В частности, в 2016 году, как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске вырубили деревьев на миллион рублей. Тогда речь шла о незаконной вырубке 91 дерева, а также 31 повреждении зелёных насаждений.