Абакан, 29 июня, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Глава Хакасии Виктор Зимин сегодня, 29 июня, во время рабочей встречи в международном аэропорту «Абакан» объявил о новом назначении.

R-19.ru Глава Хакасии Виктор Зимин (слева) в аэропорту «Абакан»

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, директор аэропорта Александр Попов был назначен министром дорожного хозяйства и транспорта Хакасии.

Уточняется, что на встрече также присутствовал теперь уже бывший глава Минтранса Александр Егоров. Зимин оценил его как «профессионала высочайшего уровня», добавив, что пришла пора «передавать свой огромный опыт».

«По большому счету, именно аэропорт формирует первое представление о республике. Сделано очень много. Главное — сохранить стабильность предприятия и обеспечить его долгосрочное развитие», — сказал глава Хакасии.

Напомним, Александр Попов занял должность гендиректора международного аэропорта «Абакан» в ноябре 2013 года. До этого он был заместителем директора аэропорта «Владивосток».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2017 года глава Хакасии Виктор Зимин заявил о том, что отправляет в отставку правительство республики. По его словам, такое «непростое решение» было принято, так как «иного способа встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе» он не видит.

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В мае 2017 года выяснилось, что часть министров Зимина свои должности сохранят, в частности, от приставки «и.о.» избавилось руководство социального блока региона. А Ирина Войнова продолжила возглавлять Минфин республики. Главой министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок республики осталась Ольга Иванова. На должность министра экономики была переназначена Татьяна Пауль.

Но также в команду Зимина пришли и новые люди. Министром спорта Хакасии был назначен Сергей Головкин, министром национальной и территориальной политики — Михаил Побызаков.Новым министров строительства и ЖКХ Хакасии был назначен Валерий Келин. На должность министра образования и науки республики была согласована кандидатура Ларисы Гимазутиной. Министром природных ресурсов и экологии региона стал Юрий Соколов.