Владикавказ, 29 июня, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Жители Северной Осетии, надеявшиеся решить свои проблемы только с помощью президента РФ Владимира Путина, обратились напрямую к главе государства.

Kremlin.ru Председатель правительства Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров

Их обращения были рассмотрены в режиме видеоконференции в общественной приемной президента РФ в РСО-Алании. Одна из просьб касалась строительства дороги, другая — газификации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Решал проблемы народа глава республики Вячеслав Битаров, участвовал в видеоконференции полномочный представитель президента РФ в СКФО Олег Белавенцев.

О плохом состоянии дороги, которая связывает село Коста в Ардонском районе и районный центр, пожаловалась жительница села Алла Губаева. Являясь единственной, эта дорога уже давно не ремонтировалась и пришла в негодность, поэтому сельчане были вынуждены обратиться к Владимиру Путину с просьбой о ее реконструкции, пояснила Алла Губаева.

Просьба сельчан будет удовлетворена уже к 1 ноября 2017 года, пообещал глава Северной Осетии. Автомобильная дорога Коста — Ардон будет капитально отремонтирована. Все подготовительные работы — разработка проектно-сметной документации, электронные торги на определение подрядчика, по словам Битарова, уже проведены. Ремонт дорожного полотна начнется в ближайшее время.

Еще одна заявительница — жительница селения Ир Пригородного района Екатерина Икоева — пожаловалась Путину на отсутствие газоснабжения у половины жителей населенного пункта. В селении проживают преимущественно беженцы из Грузии, которые выехали оттуда еще в начале 90-х.

Их проблема, как оказалось, тоже находится в зоне особого внимания республиканской власти. Уже до 1 октября в домах жителей села будет газ. Финансирование, как сообщил Битаров, предусмотрено в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». На днях будут проведены торги и начнутся работы по газификации села.

Полпред президента поручил главе Северной Осетии выполнить взятые на себя обязательства по исполнению обоих обращений, а главному федеральному инспектору по республике Андрею Бессонову два раза в неделю отчитываться о проделанной работе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе подготовки к «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным водитель «Владикавказского автотранспортного предприятия 1210» попросил помощи от главы государства, заявив, что работники предприятия, где он трудится, «уже три года не получали ни копейки».

В оперативном порядке, еще до прямого эфира с Путиным, прокуратура организовала проверку в «Автоколонне 1210». Факты, изложенные водителем, не подтвердились. Задолженности по зарплате на предприятии не выявлено.

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