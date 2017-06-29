Санкт-Петербург, 29 июня, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Такое заявление вице-адмирал сделал на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

Artem Tkachenko Проект авианосца Шторм

При этом Виктор Бурсук пояснил, что под стартом следует понимать начало разработки технического проекта. Замкомандующего ВМФ подчеркнул, что военно-морское руководство еще не определилось, какими характеристиками должен обладать авианесущий корабль, необходимый российскому флоту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Крыловский научный центр вместе с Невским проектно-конструкторским бюро в инициативном порядке представили концептуальный макет авианосца проекта 23 000 «Шторм».

По информации ряда СМИ, предполагалось, что новый российский авианосец будет оснащен атомными реакторами типа РИТМ-200, которые должны пройти эксплуатационную проверку на новом ледоколе «Арктика», спущенном на воду в Петербурге летом 2016 года.