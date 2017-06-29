Луганск, 29 июня, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Полномочный представитель Луганской Народной Республики на Минских переговорах, заместитель председателя Народного совета Владислав Дейнего заявил, что украинская сторона не дает согласие на ремонтные работы по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает пресс-центр Народного совета ЛНР.

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«Вопрос в том, что Украина продолжает спекулировать на этой теме. У нас это единственный пункт пропуска, где можно пересечь линию разграничения. Мало того, он пешеходный, здесь пропуск автомобилей технически обеспечить невозможно», — отметил Дейнего.

Полпред подчеркнул, что жители временно оккупированных Украиной территорий Донбасса предпочитают вызывать бригады скорой медицинской помощи с территории Луганской Народной Республики, однако сейчас это технически невозможно из-за аварийного состояния моста.Читайте также: ЛНР обвиняет Киев в нарушении Минских договоренностей

«Второй момент — до разрушения моста в Станицу Луганскую по вызову выезжали бригады скорой помощи из города Луганска, и, я думаю, немаловажным моментом в принятии этого решения является то, что наша Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса реально работает, и медицинская часть, которая подразумевает достаточно серьезную помощь той стороне, востребована. Многие приезжают сюда, чтобы воспользоваться и медицинской помощью, и другими направлениями нашей Гуманитарной программы. И украинские власти используют затягивание решения данного вопроса, поскольку конструкция, которая здесь должна быть установлена, подразумевает техническую возможность пропустить скорую помощь на ту сторону. Для жителей близлежащих населенных пунктов — Станицы Луганской, поселков, города Счастье — это достаточно важно, поскольку и материальная база, и квалификация медицинского персонала у нас гораздо выше, чем та, которая доступна на их территории. Они понимают прекрасно, что это направление нашей программы будет востребовано, и востребованность вырастет еще больше в связи с восстановлением моста», — резюмировал Владислав Дейнего.

Ранее заместитель председателя Народного совета ЛНР неоднократно заявлял о том, что Луганская Народная Республика готова восстановить мост в районе Станицы Луганской, но ждет «доброй воли» украинской стороны.Читайте также: Американские санкции обрадовали ЛНР

Полномочный представитель ЛНР на переговорах в белорусской столице Владислав Дейнего 21 июня сообщил, что представители Украины не подтвердили согласие на начало работ по восстановлению подорванного киевскими силовиками моста у Станицы Луганской.

«Мы не получили от Украины подтверждения согласия на восстановление взорванного сегмента моста на переходе в Станице Луганской, которое мы давно готовы начать при организационной, и финансовой поддержке МККК (Международного Комитета Красного Креста). На прошлом заседании представители Украины взяли тайм-аут до следующей встречи, но так и не определились по такому существенному для жителей Луганщины вопросу», — отметил представитель ЛНР.Читайте также: В ДНР и ЛНР «не желают бегать по кругу» по «формуле Макрона»