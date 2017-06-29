Донецк, 29 июня, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (входит в состав группы «Метинвест», принадлежит украинским бизнесменам Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому) неэффективно использует очистное оборудование. Как сообщает сегодня, 29 июня, пресс-служба Совмина ДНР, об этом на заседании Совместной инспекции по мониторингу и контролю состояния безопасности предприятий заявил председатель госкомитета по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР Роман Кишкань.

Metinvestholding ММК им.Ильича (Метинвест), конверторный цех

«Мариупольский металлургический комбинат представляет собой огромное предприятие с большим количеством основных, вспомогательных, подсобных цехов и служб. В процессе производственной деятельности образуется более 100 видов промышленных отходов (1−4 классов опасности). Около 80% из них составляют шлаки, примерно 20% — пыль и шламы газоочисток. Сталеплавильные шламы и шламы цеха холодного проката, а также агломерационные и доменные, накапливаются в шламонакопителях комбината, площадь которых порядка 90 га, а количество накопленных в них отходов превышает 7 млн т. Вследствие неэффективного использования очистного оборудования меткомбинат выбрасывает в атмосферу порядка 60% загрязняющих веществ (железо, ртуть, марганец, никель, хром, медь, кадмий, цинк, алюминий и их соединения) от общего количества по городу», — сказал Кишкань.

По его словам, украинские власти разрешают крупным производителям нарушать экологические стандарты и трудоохранное законодательство: «Особую тревогу вызывает уровень государственного контроля Украины в области трудоохранного законодательства и работы таких крупных загрязнителей. Например, Верховной Радой Украины было принято решение, чтобы экологическая инспекция проводила проверки на крупных загрязнителях 1 раз в 2 года. Соответственно, на Украине создаются все условия для того, чтобы крупному бизнесу было проще нарушать трудоохранное законодательство. Следует отметить, что местные экологи имеют слабое влияние на такие градообразующие предприятия».

Кроме того, директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин считает, что требования экологической безопасность на комбинате им. Ильича абсолютно не выполняются. «В случае возникновения аварийной ситуации, вызванной нарушением технологического процесса или разрушением емкостей с аварийно опасным химическим веществом, глубина зоны заражения составит 4,99 км, а площадь зоны химического заражения — 78,23 км кв., в том числе в городской черте более 13 км кв. В зоне химического заражения окажутся свыше 33 тысяч человек, проживающих в Кальмиусском и Центральном районах Мариуполя», — прогнозирует Капустин.

В свою очередь, директор департамента коммунальных предприятий Министерства строительства и ЖКХ ДНР Денис Чуприна отметил, что ММК им. Ильича не принимает участие в программах по озеленению Мариуполя.

По итогам заседания Совместной инспекции принято решение — идентифицировать цеха меткомбината по производству смазочных материалов, холодного листового проката, а также теплоэнергоцентраль (ТЭЦ №1) как объекты повышенной опасности второго класса. «Доза вдыхаемых мариупольцами вредных веществ выше официально обнародованных данных, поскольку в отчетных документах показаны только регулируемые выбросы. О серьезном ухудшении экологической обстановки в Мариуполе говорит прежде всего значительный рост количества заболеваний эндокринной системы — на 20,8% с 2014 до 2016 года. Кроме того, отмечен рост онкологических заболеваний — на 7,5% с 2014 до 2016 года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ДНР прекратил работу Донецкий металлургический завод (Донецк), не на полную мощность работает Енакиевский метзавод (Енакиево). 28 июня глава ДНР Александр Захарченко пообещал запустить ДМЗ и вторую печь на ЕМЗ. «В июле месяце запускается ДМЗ (Донецкий метзавод — ред. ИА REGNUM ), запускается вторая печь на Енакиевском металлургическом заводе и планово к августу месяцу мы проблему по коксующемуся углю закроем», — рассказал Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года пресс-служба группы «Метинвест» проинформировала, что за последние пять лет собственник вложил 1,6 млрд (более 61 млн долл по курсу НБУ на 29.06.2017) гривен в экологию Мариуполя. За этот период на ММК им. Ильича и «Азовстале» реализовано девять масштабных проектов. В частности, в 2015 году ММК отказался от грязного мартеновского производства. После вывода из эксплуатации шести мартеновских печей выбросы соединений азота в атмосферу сократились почти на 68%, пыли — на 12%.

По официальным данным, реконструкция аглофабрики ММК им. Ильича общей стоимостью 220 млн долларов стала крупнейшим экологическим проектом на Украине. В 2015 году предприятие приступило к активной фазе работ. Взамен устаревшего газоочистного оборудования на 12 агломашинах идет установка итальянских циклонов производства Termokimik Corporation. Поэтапная реализация проекта позволит к 2020 году сократить на 90% выбросы пыли и на 46% — соединений серы. В 2014 году на предприятии завершилась модернизация систем газоочистки конвертера №1. Реализация проекта позволила в два раза — со 100 до 50 мг — снизить выбросы пыли, а содержание углекислого газа на выходе из фильтра сократить на четверть. В 2013 году ММК им. Ильича также внедрил систему подавления азотом бурого дыма на всех пяти доменных печах.

На «Азовстали» в 2015 году завершена модернизация ДП-4: установлен рукавный газовый фильтр и отремонтирована турбовоздуходувка. Обновленный чугуноплавильный агрегат будет выбрасывать из трубы менее 30 мг пыли на кубометр воздуха, что лучше европейских норм. Инвестиции в проект составили 90 млн долларов.

Напомним, в сентябре 2016 года ММК им. Ильича начал строительство машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) №4. Общие инвестиции в проект составят более 150 млн долларов. По словам гендиректора «Метинвеста» Юрия Рыженкова, реализация проекта улучшит экологическую обстановку в Мариуполе: «После запуска нового оборудования планируется вывести из эксплуатации участок разливки стали в слитки и закрыть обжимное отделение. Содержание пыли в дымовых газах МНЛЗ после очистки составит не более 12 мг/куб. м, при украинской норме до 50 мг/куб. м и европейской — до 30 мг/куб. м. Все сотрудники закрытых цехов будут трудоустроены на объектах нового комплекса или в других подразделениях комбината».