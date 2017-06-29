Москва, 29 июня, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Несмотря на все негативные факторы, которые оказывают давление на национальную валюту, рубль продолжает держаться изо всех сил вблизи отметки 59 рублей за доллар США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

kremlinrus.ru Нефтерубль

По его мнению, «основной причиной некой стабильности курса рубля является относительная стабильность на сырьевом рынке: после разочаровывающей встречи ОПЕК 25 мая нефтяные цены рухнули с $54,70 за баррель к уровню $44,80, однако, за последнюю неделю котировки несколько восстановились и сейчас за бочку черного золота дают около $48».

«Вероятнее всего причиной коррекции послужила фиксация прибыли инвесторами, ставящими на падение инструмента, а дальнейший рост остается под большим вопросом. Фундаментальные причины, из-за которых начались массовые распродажи нефтяных контрактов остаются в силе: снижение глобального спроса, повышение активности американских компаний и неспособность ОПЕК устранить излишек сырья на рынке», — пояснил эксперт.

«В связи с этим остается наблюдать сможет ли актив преодолеть уровень 48,32 — 48,75, что обеспечило бы ему плацдарм для дальнейшего укрепления. В данный момент, более возможным выглядит сценарий, в котором нефтяные котировки, под влиянием всего негатива, будут находиться в диапазоне 45,70−48,00 в ожидании серьезных новостей», — полагает Мащенко.

«Отток иностранцев из российского госдолга продолжается, а значит отечественная валюта будет более явно коррелировать с ценами на сырье чем раньше, в связи с чем в краткосрочном периоде ожидается боковое движение в диапазоне 59 — 59,50 рубля за доллар и 67,30 — 67,80 рубля за евро», — считает эксперт.

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