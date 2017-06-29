Москва, 29 июня, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Цены на нефть 29 июня бурно растут. Рынок нефти поднялся к максимумам за две недели, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

lalabell68 Нефтяная вышка

По ее мнению, ближайшее значимое сопротивление для Brent находится в области $48,20, при пробое этого диапазона «быки» поскачут вперед с еще большей скоростью. Стоит ли упоминать, что происходящее напоминает надувание классического «пузыря».

«В опубликованном накануне отчете Минэнерго США рынок сосредоточился на компонентах релиза — в частности, данных по запасам бензина и дистиллятов, которые выросли впервые за несколько недель. На подобном фоне инвесторы не обратили внимания на небольшой рост запасов сырой нефти», — пояснила эксперт.

«На сырьевом рынке явно правят эмоции, инвесторы предпочитают не обращать внимание на негатив. Так, среди значимых новостей стоит отметить снижение активности на китайских нефтеперерабатывающих заводах, несмотря на пик летнего спроса», — отметила Бодрова.

«Впоследствии это может оказать сильное воздействие на котировки черного золота. Кроме того, пробам перепроизводства нефти в мире так и не решена, поэтому фундаментально для рынка сырья не меняется ровным счетом ничего», — считает эксперт.

Добавим, 29 июня баррель североморского сырья Brent стоит $48,12 (+1,2%). За «бочку» легкой нефти WTI на рынке дают $45,26 (+1,2%).

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